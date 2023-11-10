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Ekonomideki art arda gelen zamlar, vatandaşların bütçesini zorlamaya devam ederken, ekmeğe yapılan zam haberleri de gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Son olarak İstanbul'da ekmek fiyatlarına yapılan zamla ilgili detaylar ortaya çıktı. İstanbul Ticaret Odası'na bağlı fırınlarda satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 8 TL olarak güncellendi.

Ağustos ayında gerçekleşen önceki zamdan bu yana ilk kez ekmek fiyatlarına yapılan bu artış, vatandaşları endişelendirdi. İstanbul'da ekmeğe gelen zam sonrasında, diğer şehirlerde de benzer bir artış yaşanabileceği düşüncesi yayılmaya başladı.

İSTANBUL'DA EKMEK FİYATLARI NASIL BELİRLENDİ?

İstanbul'da ekmeğe zam yapılmasının ardından, İstanbul Ticaret Odası üyesi fırınların ekmek fiyat tarifeleri için Kasım ayı meclis toplantısında oylama yapıldı. Oylama sonucunda alınan karara göre, İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 40 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 8 TL" olarak belirlenen "Azami Ekmek Fiyat Tarifesi" kabul edildi.

Bu karar öncesinde, İstanbul'da ağustos ayında alınan bir önceki kararda ise "1 kilogram ekmek fiyatı azami 32,5 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 6,5 TL" olarak belirlenmişti.

YOZGAT'TA EKMEK FİYATLARINDAKİ DURUM NE?

Şu ana kadar Yozgat'ta ekmeğe dair bir zam haberi gelmedi. Ancak, ilerleyen günlerde ekmeğe yapılacak olası bir zam konusu da merak konusu olmaya devam ediyor. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.