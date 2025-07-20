Bu tarihe kadar başvurmayanlar, eski ehliyetleri ile araç kullanamayacaklar.

31 Temmuz'a kadar ehliyetini yenilemeyenlerin sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Yeniden ehliyet alabilmek için başvuru yapmaları gerekecek.

Ehliyet yenileme ücreti 31 Temmuz'a kadar sadece 15 TL olacak. Ancak, 1 Ağustos'tan itibaren bu ücret, B sınıfı sürücü belgesi için 7.438 TL'ye yükselecek.

Ehliyetini yenilemek isteyen sürücüler, Alo 199 hattı, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" internet sitesi üzerinden randevu alabilirler. Randevu sonrasında, gerekli belgelerle birlikte nüfus müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir. Bu belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf, başvuru ücretini gösteren dekont ve MERNİS'te kayıtlı adres bulunmaktadır.

Başvuru işlemini tamamlayan sürücüler, geçici sürücü belgesini nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alarak araç kullanmaya devam edebilirler.

Başvuruda bulunan vatandaşlar, 13 TL değerli kağıt bedeli ve 2 TL vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla internet üzerinden ödeyebilirler.

Unutmayın! Ehliyet yenileme işlemini zamanında yapmazsanız, ilerleyen tarihlerde yüksek ücretlerle karşılaşabilirsiniz. 31 Temmuz 2025’e kadar başvurarak eski tip ehliyetlerinizi yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirmeyi unutmayın!