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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen yeni ders ve ek ders saatleri Resmi Gazete'de duyuruldu.

Yapılan düzenlemeye göre, öğrencilerin yeni ders saatleri şu şekildedir:

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen eğitim faaliyetlerinde, her 5 saat ders için 1 saat daha ibaresi, her 2 saat ders için 1 saat daha olarak değiştirilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin alınan kararda, her 5 saat ders için 1 saat daha ifadesi, her 2 saat ders için 1 saat daha olarak değiştirildi. Aynı kararın 16. maddesi üçüncü fıkrasıyla birlikte, öğretmenlerin toplam haftalık ders saatlerinde de değişiklik yapıldı.

Bu kararlar, ilgili bakanlıkların işbirliğiyle alınmış olup, öğrenci ve öğretmenlerin ders programlarındaki güncellemeleri kapsıyor.