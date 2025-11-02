Kızılcık Şerbeti Seda Kimdir?

Kızılcık Şerbeti dizisindeki Seda, Mustafa'nın eşi olan Nilay'ın arkadaşıdır.

Ece Aydemir Kimdir?

8 Ekim 2001 doğumlu Ece Aydemir 24 yaşındadır. Daha önce Kırgın Çiçekler, Aslan Ailem, Olmaz Böyle Şey, Kalk Gidelim, Arka Sokaklar gibi yapımlarda rol aldı. 1.70 boyundaki Ece Aydemir 53 kilodur.

Ece Aydemir Kaç Yaşında?

Genç yaşına rağmen ciddi projelerde yer alan Ece Aydemir, 2025 yılı itibarıyla 24 yaşındadır. Genç yaşına rağmen ekran performansı ve kameralara olan hâkimiyetiyle adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştır. Miss Turkey yarışmasında elde ettiği başarı sonrası profesyonel anlamda oyunculuğa adım atmıştır.

Ece Aydemir Hangi Dizilerde Oynadı?

Oyunculuk kariyeri yeni başlamış gibi görünse de Ece Aydemir, birçok dizide rol almıştır. İşte Ece Aydemir’in oynadığı diziler:

Arka Sokaklar – Cansu Toprak karakteri

Kalk Gidelim – Duru Dal karakteri

Aslan Ailem – Yardımcı karakter

Kızılcık Şerbeti – Seda karakteri

Özellikle Arka Sokaklar ve Kalk Gidelim gibi uzun soluklu yapımlarda kısa da olsa aldığı rollerle dikkat çeken Aydemir, son olarak Kızılcık Şerbeti gibi reyting rekorları kıran bir diziye dahil olarak çıkışını perçinlemiştir.