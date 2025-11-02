Tilbe Saran Kimdir?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı. 20 Mayıs 1961 tarihinde İstanbul’da, Nephan Saran’ın kızı olarak doğdu. Saint Benoit Fransız Lisesinin ardından, İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü ve İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

1986 yılında Dormen Tiyatrosu’nda başladığı profesyonel tiyatro hayatını, Kenter Tiyatrosu, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları, Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu, Semaver Kumpanya ve Aysa Prodüksiyon Tiyatrosunda sürdürdü. Ayrıca 1995 yılında Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu’nu Cüneyt Türel ve Işıl Kasapoğlu ile birlikte kurdu.

Seslendirme Eğitmenliği Yapıyor

Tiyatro çalışmaları yanı sıra 1983’ten itibaren çok sayıda film ve dizide rol alan Tilbe Saran, ayrıca seslendirme ve eğitmenlik de yapmaktadır.

Birçok rolle ödüle layık görülen Tilbe Saran, Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümünde Eğitmenlik yaptı. 1985 yılında Rüstem Batum’la evlendi, 1992 yılında boşandı. Daha sonra Cüneyt Türel ile birliktelik yaşadı.

Tiyatro Ödülleri:

Martı / Türkan Kahramankaptan Özel Ödülleri 2018 - "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu"

Direklerarası Tiyatro Ödülleri 2017 - "Sürekli Mükemmeliyet Ödülü"

Vanya, Sonya, Maşa ve Spike / Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri 2017 - "Yılın En Başarılı Müzikal / Komedi Kadın Oyuncusu"

Vanya, Sonya, Maşa ve Spike / Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (TEB) Ödülleri 2017 - "Yılın Kadın Oyuncusu"

Vanya, Sonya, Maşa ve Spike / Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri 2017 - "Yılın Kadın Oyuncusu"

Sinema Ödülleri:

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Zenne) / 48. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali 2011

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Martı / Oyuncu - 2017

Vanya, Sonya, Maşa ve Spike / Sonya - 2016

E-mülteci.com / Oyuncu - 2016

Savaş / Anne - 2014

Eşikte / Oyuncu - 2010

Cesaret Ana ve Çocukları / Oyuncu - 2008

Ay, Aşk, Ölüm (Lorca) / Oyuncu - 2006

Nathalie / Oyuncu - 2006

İki Hayat Sonra / Oyuncu - 2004

Tek Kişilik Şehir / Oyuncu - 2002

Molly S. / Molly - 1999

Vanya Dayı / Sofya Aleksandrovna / Asistan - 1991

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Bihter (Hala, TV Filmi 2023)

Sarmaşık Zamanı (Münevver, TV Dizisi 2023)

Çöp Adam (Terapist, TV Dizisi 2023)

Kavur (Sinema Filmi 2023)

Hot Skull /Sıcak Kafa (Emel, TV Dizisi 2022)

Bergen (Sabahat, Sinema Filmi 2022)

Seni Buldum Ya (Nur, Sinema Filmi 2021)

Menajerimi Ara (Sabiha Altıngöz, Dizi Film 2020)

App (Anne, Kısa Film 2020)

İstanbullu Gelin (Psikolog İdil, TV Dizisi 2017-2018)

7 Yüz (Vildan, TV Dizisi 2017)

Yol Ayrımı (Nur, Sinema Filmi 2017)

Ve Perde! (Sinema Filmi 2016)

Cesur ve Güzel (TV Dizisi 2016)

Göç Zamanı (Hanım, TV Dizisi 2015)

Şeref Meselesi (Zeliha Kılıç, TV Dizisi 2014)

Çekmeceler (Saadet, Sinema Filmi 2014)

İntikam (Hale Çelik, TV Dizisi 2013-2014)

Göç (TV Dizisi 2012)

Zenne (Sevgi, Sinema Filmi 2011)

Turquaze (Meryem, Sinema Filmi 2010)

Beni Unutma (Havva, TV Dizisi 2008)

Beş Vakit (Ömer Anne, Sinema Filmi 2006)

Kaç Para Kaç (Parktaki Kadın, Sinema Filmi 1998)

Bir Erkeğin Anatomisi (Saime, Sinema Filmi 1996)

Çalıkuşu (Nazmiye, TV Dizisi 1986)

Kuruntu Ailesi (Didem, TV Dizisi 1983)