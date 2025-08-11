Bu tehditlere karşı alınabilecek en etkili ve ücretsiz önlem ise e-Devlet tapu kilitleme işlemi olarak öne çıkıyor. “İşlem Yapılamaz Beyan Tesisi” adı verilen bu uygulama sayesinde, ev, arsa veya dükkan gibi taşınmazlarınız üzerinde sizin izniniz olmadan hiçbir işlem yapılamıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Web Tapu hizmeti üzerinden birkaç adımda gerçekleştirilebilen bu işlem, mülkiyet haklarınızı koruma altına alıyor ve sahte satış girişimlerine karşı güçlü bir dijital kalkan oluşturuyor.

Tapu Kilitleme Nedir? Nasıl Yapılır?

Gayrimenkul sahiplerinin dijital güvenlik konusunda farkındalığı arttıkça, tapu işlemlerine yönelik koruma yöntemleri de daha fazla ilgi görmeye başladı. Özellikle son yıllarda artan sahte satış ve kimlik dolandırıcılığı vakaları, bireyleri taşınmazlarını koruma altına almaya yönlendiriyor.

Bu kapsamda geliştirilen yeni uygulamalar, mülk sahiplerine ekstra güvenlik katmanı sunarak, izinsiz müdahalelerin önüne geçiyor. Bu sistemler sayesinde, tapu kayıtları üzerinde yapılabilecek işlemler belirli sınırlar içine alınabiliyor ve mülk sahiplerinin kontrolü dışında herhangi bir değişiklik yapılması engelleniyor. Bu tür dijital güvenlik önlemleri, özellikle gayrimenkul güvenliği, tapuda sahtecilik önleme, taşınmaz koruma yöntemleri, e-Devlet tapu işlemleri, mülk sahipliği güvenliği gibi konuların yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Tapu Kilitleme- Tapu Kısıtlama Nedir?

Tapu kilitleme, gayrimenkul sahiplerinin taşınmazlarını dijital dolandırıcılık ve sahte işlemlere karşı korumak amacıyla geliştirilmiş bir güvenlik önlemidir. Bu uygulama, özellikle kimlik bilgisi sızıntıları ve sahte belgelerle yapılan satış girişimlerinin artmasıyla birlikte önem kazanmıştır.

Tapu kilitleme sayesinde, tapu müdürlüklerinde sizin izniniz olmadan herhangi bir işlem yapılması engellenir. Bu koruma, yalnızca taşınmaz sahibinin yazılı onayıyla kaldırılabilir ve böylece mülkiyet hakları güvence altına alınır.

e-Devlet üzerinden sunulan bu hizmet, “İşlem Yapılamaz Beyan Tesisi” adıyla bilinir ve Web Tapu sistemi aracılığıyla kolayca uygulanabilir. Bu beyan, tapu siciline işlenerek ilgili taşınmaz üzerinde işlem yapılmasını durdurur. Sahte satış, miras dolandırıcılığı veya kimlik hırsızlığı gibi risklere karşı etkili bir dijital kalkan görevi görür.

Tapu Kilitleme İşlemi Nasıl Yapılır?

e-Devlet üzerinden tapu kilitleme işleminin adım adım maddeler halinde anlatımı:

e-Devlet sistemine giriş yapın: www.turkiye.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

Web Tapu hizmetini bulun: Arama çubuğuna “Web Tapu” yazarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün hizmetine ulaşın

Beyan İşlemleri sekmesine girin: Web Tapu ekranında yer alan “Beyan İşlemleri” bölümünü seçin.

“İşlem Yapılamaz Beyan Tesisi”ni aktif hale getirin: Bu seçeneği işaretleyerek taşınmazınız için işlem yapılamaz beyanı oluşturun.

Onaylayın ve işlemi tamamlayın: Bilgileri kontrol ettikten sonra işlemi onaylayarak tapunuzu kilitleyin.

Bu işlem sayesinde, sizin yazılı izniniz olmadan tapu müdürlüklerinde hiçbir işlem yapılamaz.