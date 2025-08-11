Yozgat Belediyesi, şehir genelinde belirlenen cadde ve sokaklarda beton parke ve bordür kullanılarak kaldırım yapımı için çalışmalara başlayacak.

100 Günde Tamamlanacak

Yozgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent estetiğini ve yaya güvenliğini artırmak amacıyla yeni kaldırım çalışmaları başlatıyor. Proje kapsamında, il sınırları içerisindeki muhtelif cadde ve sokaklarda beton parke ve beton bordür kullanılarak kaldırım yapımı gerçekleştirilecek.

Çalışmalar, yer tesliminin ardından 100 takvim günü içinde tamamlanacak. İşe, sözleşmenin imzalanmasından sonra en geç 5 gün içinde başlanacak.

Şehrin Farklı Noktalarında Uygulanacak

Proje, Yozgat Belediyesi’nin belirleyeceği alanlarda yürütülecek. Kaldırımlar, dayanıklı malzemelerle yenilenerek hem görsel açıdan hem de kullanım açısından modern bir yapıya kavuşturulacak.

Teklifler Elektronik Ortamdan Alınacak

Kaldırım yapımına ilişkin süreç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yürütülecek olup, teklifler yalnızca EKAP üzerinden kabul edilecek. Tekliflerin 25 Ağustos 2025 saat 11.00’e kadar elektronik ortamda iletilmesi gerekiyor.