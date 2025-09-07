Düzcespor Şehir Stadyumunda oynanan maçtan 2-1’lik skorla galip çıkan Düzcespor oldu.

Bozokspor özellikle son dakikalarda etkin bir oyun sergilese de maçtan puan alamadı.

Maçtan Dakikalar

Düzcespor, 12’inci dakikada Emircan Bayrakdar’ın pasıyla harekete geçen İsa Nalbant topu ağlara göndererek skoru 1-0 yapıyor.

19’uncu dakikada Berat Kartal 31’inci dakikada Nevzat Bilen sarı kart görüyor.

Dakika 41’de Düzcespor oyuncusu Emir Uzun’un pasıyla Enescan Özdemir skoru 2’ye yükseltiyor.

46’ıncı dakikada Bozokspor oyuncusu Oktay Gürdal’ın yerine Mustafa Yıldırım, Mert Çayir’in yerine Eren Büyükkaya, Nevzat Bilen’in yerine ise Alihan Gümüş oyuna dahil oldu.

51’inci dakikada Alihan Gümüş girdiği pozisyondan sarı kart görüyor.

52’inci dakikada Düzcespor’un oyuncusu Emir Uzun’un yerine Eray Pazar, Berat Kartal’ın yerine ise Mehmet Aygün oyuna girdi.

54’üncü dakikada Mustafa Uysal, 57’inci dakikada Enescan Özdemir sarı kart gören isim oluyor.

63’üncün dakikada Yusuf İnci’nin yerine Abdullah Kaygısız oyuna girdi.

64’üncü dakikada Abdülcebrail Akbulut sarı kart gördü.

67’inci dakikada Düzcespor değişikliğe giderek Enescan Özdemir’in yerine Bilal Musa Şentürk oyuna dahil etti.

70’inci dakikada Bozokspor’un oyuncusu Tahir Babaoğlu topu ağlara göndererek skoru 2-1 yaptı.

75’inci dakikada Emircan Bayrakdar sarı kart gördü.

82’inci dakikada Ömer Gündüz’ün yerine Caner Koca maça dahil oldu.

90+1’de Emre Tosun sarı kart gören isim oldu.

90+6 Düzcespor oyuncusu Bilal Musa Şentürk kırkımızı kart gördü.

İlk 11 ve Yedekler

Düzcespor ilk 11’i şu şekilde: Mustafa Uysal, Emre Yıldırım, Abdülcebrail Akbulut, Abdurrahman Ayhanoğlu, Emircan Bayrakdar, Enescan Özdemir, Ufuk Birdal, Emre Turan, İsa Nalbant, Berat Kartal, Emir Uzun.

Düzcespor yedekleri ise şu şekilde: Mehmet Aygün, Eray Pazar, Bilal Musa Şentürk, Gökdeniz Köse, Alperen Arslan, Emir Dinç, Enes Akkan, Ömer Faruk Uzun, Gökdeniz Durnaoğlu, Hasan Kürşat Kara.

Bozokspor’un ilk 11’i şu şekilde: Eren Karataş, Necmican Cebeci, Emre Tosun, Emre Fırtına, Oktay Gürdal, Ömer Gündüz, Mert Çayir, Nevzat Bilen, Ahmet Uzun, Yusuf İnci, Tahir Babaoğlu.

Bozokspor’un yedekleri ise şu şekilde: Caner Koca, Metin Emre Karaal, Mustafa Yıldırım, Mustafa Özbay, Eren Büyükkaya, Abdullah Kaygısız, Ozan Gündüz, Alihan Gümüş, Baraa Kaya, Mehmet Eren Torun.

Bozokspor ve Düzcespor maçının hakemleri; Orta Hakem Bedirhan Efeakdoğan, Yardımcı Hakem Satılmış Furkan Demir, Yardımcı Hakem Umut Kaptan, 4. Hakem ise Ali Yıldız oldu.