16 yaşındaki milli para atıcı Muaz Erdem Madran, Türk atıcılık tarihinin ilk dünya şampiyonu oldu.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Brno şehrindeki organizasyonda, PT3 disiplininde mücadele eden Muaz Erdem Madran, Türk atıcılık tarihinin ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.

Çekya’da düzenlenen Para Trap Dünya Şampiyonası’nda yarışan Madran altın madalya kazandı.

Muaz Erdem Madran kimdir?

16 yaşında Aydınlı Muaz Erdem Madran hakkında detaylı bilgiye ulaşılmamıştır.