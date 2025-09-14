Japonya'nın başkenti Tokyo’da düzenlenen 2025 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde mücadele eden Fenerbahçe Atletizm takımına bağlı milli atlet Ersu Şaşma, sırıkla atlama elemelerinde 5.75’lik derecesiyle finale yükseldi. Ersu Şaşma'nın final mücadelesi 15 Eylül Pazartesi günü 13.49'da başlayacak.

Ersu Şaşma Kimdir?

Fenerbahçe Atletizm takımının bir üyesidir . Ocak 2021'de vefat eden Halil İbrahim Çömlekçi tarafından çalıştırılmıştır.

Gençler Kategorisinde Madalyalar Aldı

Şaşma, Mayıs 2018'de Mersin'de düzenlenen Olimpiyat Deneme Yarışması'nda gençler (U20) kategorisindeki rekorunu 5,13 m'den 5,20 m'ye çıkardı. Bulgaristan'ın Stara Zagora kentinde düzenlenen 2018 Balkan Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı .

Kazandığı Başarılar

Norveç'in Sandnes kentinde düzenlenen 2019 Avrupa Atletizm Takım Şampiyonası'nın Birinci Ligi'nde bronz madalya kazandı ve Salon U23 kategorisindeki ulusal rekorunu yaklaşık 1 cm geliştirerek 5,41 m'ye çıkardı. Şaşma, 2020 yılında Türkiye İstanbul'da düzenlenen Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazandı .

2021 yılında İstanbul'da düzenlenen Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda ikinci altın madalyasını kazandı. Haziran 2021'de Ankara'da düzenlenen 3. Orhan Altan Kupası'nda 5,80 m atlayarak yeni bir ulusal rekor kırdı ve böylece 2020 Yaz Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı . Temmuz ayında, 2021 Avrupa Atletizm U23 Şampiyonası'nda Sondre Guttormsen ile aynı derece olan 5,60 m ile bronz madalya kazandı .

Türkiye’ye Büyük Katkı Sağladı

Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen 2025 Avrupa Atletizm Takım Şampiyonası İkinci Lig'de 5.50 m sırıkla atlamada gümüş madalya kazandı . Takımının rekoruna 15 puanla katkıda bulundu. Ersu Şaşma, Temmuz 2025'te Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen Internationales Stadionfest (ISTAF) yarışmasında yarıştı. 5,92 metrelik sırıkla atlamada Türkiye rekorunu kırarak, önceki 5,90 metrelik rekorunu geride bıraktı ve yarışmayı birincilikle tamamladı.