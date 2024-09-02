Dolar ve Euro kuru haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 2 Eylül 2024 Pazartesi günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 34.0685 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 34.0646 liradan, satış fiyatı ise 34.0725 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.21'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 37.719 TL'den yapan euro şu anda 37.7003 TL alış ve 37.7378 TL satış fiyatına sahip.