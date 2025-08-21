Erkoç, yapay zekânın hem tıp eğitiminde hem de hasta tedavisinde önemli kolaylıklar sağladığını belirterek, “Yapay zekâ teşhislerde yüzde 99 doğruluk oranına ulaştı. Ancak hiçbir zaman insanın empatik yaklaşımının yerini tutamaz” dedi.

Tıp Eğitiminde Devrim Niteliğinde Kolaylık

Tıp öğrencilerinin artık büyük ciltli kitaplarla değil, yapay zekâ destekli uygulamalarla derslere hazırlandığını ifade eden Erkoç, “Öğrenciler, üç boyutlu örnekler üzerinden çok daha hızlı ve anlaşılır şekilde eğitim alabiliyor. Ayrıca literatür taramalarında da büyük kolaylık sağlıyor. Eskiden binlerce makale günlerce taranırken, şimdi bu süreç çok daha kısa sürede tamamlanıyor” şeklinde konuştu.

Teşhislerde Yüzde 99 Doğruluk Oranına Ulaşıldı

Yapay zekânın hastaları ilgilendiren boyutunda da ciddi avantajlar sağladığını vurgulayan Erkoç, “Örneğin bir MR filmi değerlendirmesi dakikalar sürerken, yapay zekâ sayesinde saniyeler içinde sonuç alınabiliyor. Yoğunluk nedeniyle hekimlerin gözden kaçırabileceği ayrıntıları da yapay zekâ tespit edebiliyor” dedi.

Teşhislerde yüzde 99 doğruluk oranına ulaşıldığını aktaran Erkoç, “Henüz yüzde yüz diyemiyoruz. Bu nedenle yapay zekâyı bir rehber olarak kullanıyoruz” sözlerine yer verdi.

Cerrahi Uygulamalarda Doğruluk Ve Hız

Cerrahi alanlarda da yapay zekâ ve robotik uygulamaların yaygınlaştığını kaydeden Prof. Dr. Erkoç, özellikle diz protezi ameliyatlarında büyük kolaylık sağlandığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Önceden cerrahların manuel olarak hesapladığı açılar ve ölçümler, artık yazılımlar sayesinde hem anatomik postüre uygun hem de daha kısa sürede yapılabiliyor. Bu durum hem cerrahın iş yükünü azaltıyor hem de hastanın tedavisini avantajlı hale getiriyor.”

“Hiçbir Zaman İnsanın Yerini Tamamen Alamaz”

Yapay zekanın, literatür taraması, verilerin analiz edilmesi gibi konularda çok hızlı ve etkili çalışmasına rağmen insanın yerini tutamayacağını vurgulayan Erkoç, şunları kaydetti:

“Ancak şunu vurgulamak gerekir ki yapay zekâ hiçbir zaman insanın yerini tamamen alamaz. Çünkü tıpta temel prensip hastaya dokunmaktır. Biz daha hasta kapıdan girdiğinde, yürüyüşünden, yüz ifadesinden hatta cilt renginden birçok veri elde ederiz. Bu empatik yaklaşımı yapay zekânın sunması mümkün değil. Ancak veri analizi ve literatür taramasında çok hızlı çalışabiliyor.”

“Keşke Bu Aşamaya Gelsek Diyorduk”

Teknolojinin ilerleme hızına da dikkat çeken Erkoç, “3-4 yıl önce keşke bu aşamaya gelsek dediğimiz birçok şey bugün sadece 3-4 ayda gerçekleşiyor. Bunun sebebi büyük veri (big data) birikimi ve yapay zekânın kendi kendini geliştirebilmesi. Dolayısıyla çok hızlı bir süreç içerisindeyiz. Bizler de hem eğitim hem de sağlık hizmetlerinde bu dönüşüme uyum sağlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Doktorların Mesleğini Elinden Mi Alacak?

Yapay zekânın geleceğine dair değerlendirmelerde bulunan Erkoç doktorların mesleğini elinden alacak mı sorularına ise şu sözlerle yanıt verdi:

“Zaman gösterecek; şimdilik ne olabilir, ne olamaz demekten öteye geçemiyoruz. Ama yapay zekânın sağlıkta çok hızlı ilerlediği bir gerçek.”