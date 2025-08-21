Milyonlarca memur ve memur emeklisi toplu sözleşmeden çıkacak zamma odaklandı. Hükümet ve sendika arasında uzlaşma sağlanmadığı için zam kararını Hakem Kurulu belirleyecek.

İlk Teklif Yetersiz Bulundu

12 Ağustos 2025’te hükümetin masaya getirdiği ilk teklif, 2026’nın ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6; 2027’nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yine yüzde 4 zam öngörüyordu.

15 Ağustos’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu tekliflere ek olarak memurların taban aylığına bin lira artış yapılmasını gündeme getirmişti.

Son Teklif Açıklandı

Hükümetin son teklifinde, 2026 yılı için ilk altı ayda yüzde 11, ikinci altı ayda yüzde 7; 2027 yılı içinse yüzde 4+4 artış önerildi. Ayrıca taban aylığa bin liralık artış teklifi yinelendi.

Memur-Sen’in Yeni Talebi

Memur-Sen ise 2026 yılı için kümülatif yüzde 88, 2027 yılı için ise yüzde 46 zam talep ediyor. Konfederasyon, hükümetin teklifinin çalışanların beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu savunuyor.

Hükümetin teklifini yetersiz bulan sendika, taban aylık 10 bin lira talebinin de karşılanmadığını açıkladı. Sürecin sonunda Memur-Sen uzlaşmazlık tutanağı imzalarken, yasa gereği dosya Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşınacak. Genel Başkan Ali Yalçın, süreci “darboğaz” olarak nitelendirdi ve hakeme gitmesi gereken tarafın hükümet olduğunu söyledi.

Memur Emeklisine Seyyanen Zam Olacak Mı?

Memurlara 2023 yılında 8 bin 77 lira seyyanen zam verilmişti. Ancak bu zamdan memur emeklileri yararlanamamış ve çalışırken aldıkları maaşla emekli olduklarında aldıkları maaş arasında fark oluşmuştu.

Memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zamma da zam geldi ve şu anda 16 bin liraya yükselmiş durumda. Ancak memur emeklileri bu zamdan yararlanamıyor.

Memur-Sen'in talepleri arasında olan ancak uzlaşılan maddeler arasında bulunmayan memur emeklisine seyyanen zam hakkına ilişkin henüz gelişme yaşanmadı.

Emekliliği Yaklaşan Memurları Etkiliyor

Emekliliği gelen memurlar da seyyanen zammı emekli olduklarında alamayacakları için çalıştıkları zamanki maaşlarından çok daha düşük emekli maaşı alıyor.