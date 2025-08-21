Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Günpınar köyünde bir hayırsever vatandaş, köy camisinin çatısına 10 kWe gücünde çatı güneş enerji sistemi (GES) kurdurarak bağışta bulundu.

Yozgat Ges Proje (1)

Selvi Mühendislik tarafından kurulan tesisin geçici kabulü, Çamlıbel Elektrik Dağıtım Şirketi (ÇEDAŞ) ekipleriyle gerçekleştirildi.

İlhan Selvi, sistemin devreye alındığını belirterek, “Kurulan güneş enerji sistemi hem caminin elektrik ihtiyacını karşılayacak hem de köye ekonomik katma değer sağlayacak” dedi.

Yozgat Ges Proje (2)

O çeyreği geri bozduramıyorsunuz! Sahte altına dikkat
O çeyreği geri bozduramıyorsunuz! Sahte altına dikkat
İçeriği Görüntüle

Köylüler, yapılan bağışın hem çevre dostu olması hem de caminin enerji ihtiyacını karşılaması nedeniyle büyük memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.

Muhabir: İrem Çitak