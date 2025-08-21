Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Günpınar köyünde bir hayırsever vatandaş, köy camisinin çatısına 10 kWe gücünde çatı güneş enerji sistemi (GES) kurdurarak bağışta bulundu.

Selvi Mühendislik tarafından kurulan tesisin geçici kabulü, Çamlıbel Elektrik Dağıtım Şirketi (ÇEDAŞ) ekipleriyle gerçekleştirildi.

İlhan Selvi, sistemin devreye alındığını belirterek, “Kurulan güneş enerji sistemi hem caminin elektrik ihtiyacını karşılayacak hem de köye ekonomik katma değer sağlayacak” dedi.

Köylüler, yapılan bağışın hem çevre dostu olması hem de caminin enerji ihtiyacını karşılaması nedeniyle büyük memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.