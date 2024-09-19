Katar’daki Türkiye Büyükelçiliği görevine 12 Ağustos 2020 tarihinde başlayan Dr. Mustafa Göksu, uluslararası diplomasi sahnesinde dikkat çeken bir isim olarak öne çıkıyor. Göksu’nun hayatı ve kariyeri, geniş bir uluslararası deneyim yelpazesini kapsıyor.

DR. MUSTAFA GÖKSU’NUN EĞİTİM VE KARİYER YOLU

Dr. Mustafa Göksu, 25 Şubat 1966 tarihinde Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi’nde tamamladıktan sonra, 1994 yılında Medine İslam Üniversitesi'nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini 1996 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı ve 1997 yılında aynı üniversitede doktora programına kabul edildi. 1998 yılında doktora ders dönemini bitirdi.

Dil eğitimi ve akademik çalışmalar için Amerika Birleşik Devletleri'nde Saint Rose Koleji’nde ve Kanada'da Toronto Üniversitesi’nde bulunan Göksu, 1999-2005 yılları arasında Almanya'da Gezer GMBH'nin ve Suudi Arabistan'da IDB Hotel Management'ın kurucu genel müdürlüğünü üstlendi.

2005 yılında tekrar doktora çalışmalarına başlayan Göksu, 2007 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Anabilim Dalı'nda doktor unvanını aldı. Kanada’da bulunduğu 2008-2010 yılları arasında Seneca College’de İş İdaresi ve Dış Ticaret eğitimi aldı.

DİPLOMATİK GÖREVLERİ VE DİĞER ROLLERİ

2011-2020 yılları arasında Riyad’da Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin Körfez Ülkeleri Temsilciliği görevini yürüttü. 2016 yılından bu yana Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Dr. Göksu, Arapça ve İngilizce dillerinde yüksek derecede yetkinliğe sahiptir. Göksu, evli ve dört çocuk babasıdır.