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Kekik çok sağlıklı bir baharat olmakla beraber pek çok yemeğe de lezzet vermektedir. Kekik sadece baharat olarak değil birçok alanda kullanılmaktadır. Kekik doğal yoldan pek çok hastalığın tedavisinde de kullanılmaktadır. Düzenli olarak kekik tüketen kişiler kanser içinde vücutlarına bir kalkan oluşturmaktadır. Kan şekerinin düzenlenmesine destek veren kekik idrar söktürücü olarak da faydalıdır.

FAYDALARI NELERDİR?

Mutfakta vazgeçilmez bir baharat olan kekiğin insan sağlığına faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Adet ağrılarının hafiflemesinde kolaylık sağlar. Ayrıca düzensiz adet problemi yaşayanlar için de faydalıdır. Karaciğer fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olur. Kekik, çay şeklinde tüketildiğinde öksürüğü yatıştırmada etkilidir. Sakinleştirici etki yaratır. Virüslere karşı kalkan oluşturur. Hepatit, Zona, HPV gibi virüslere karşı direnç gösterir. Sindirim sistemini korur. Özellikle bağırsak sağlığına olumlu etkileri vardır. Bağışıklık sistemini korumaya destek olur. Kalp ritminin düzenlenmesini sağlayarak kalp sağlığının korunmasına katkıda bulunur. Anemiyi önlemeye yardımcı olur. Yağ yakımını hızlandırmayı kolaylaştırır. Kan basıncını düşürür. İştah açıcı özelliği vardır. Diş eti problemlerinde de düzenli kullanıldığı takdirde olumlu sonuçlar verir. Bronşit tedavisinde kullanılır. Romatizma problemi olanlar ağrı olan bölgeye kekik yağı sürerek bu bölgelerin rahatlamasını sağlayabilir.

KEKİĞİN ZARARLARI

Kekiğin vücuda olan sayısız faydalarının yanında kekiğin bazı kişilerde zararları da olabilmektedir. Kekiğin zararları kişiden kişiye değişiklik göstermekle beraber örneğin hamile olan kişilerin kekik tüketmesi tavsiye edilmemektedir. Çünkü kekiğin bilinçsiz tüketimi hamilelerin düşük riskinin artmasına neden olabilmektedir. Kekiğin aşırı tüketimi tavsiye edilmemektedir. Aşırı kekik tüketildiğinde midede bulantı ve ishal gibi problemler ortaya çıkabilmektedir. Kronik rahatsızlığı olduğu için düzenli ilaç kullanmak zorunda olan kişilerin kekik tüketimine dikkat edilmelidir. Örneğin tansiyon hastalarının kekik tüketimi düzenli kullanmaları gereken tansiyon ilaçlarının etkisinin azalmasına neden olabileceği tavsiye edilmemektedir. Kekik tüketildikten sonra herhangi bir yan etki ya da olumsuz bir durum ortaya çıktığında vakit kaybetmeden doktora başvurmak oldukça önemli ve hayatidir.

KAYNATIP İÇMEK NEYE İYİ GELİR?

Kekik çeşitli şekillerde tüketimi mümkün olan bir baharattır. Bunlardan biri de kekiğin çay şeklinde tüketimidir. Kekik kaynatıp içmek ilk olarak hafızanın canlanmasına destek verir. Ayrıca kasların gerginliğini azaltan kekik kaynatmak baş ağrılarının da geçmesini sağlayabilir. Soğuk algınlığı ve mevsimsel gripler için kekik kaynatmak birebirdir. Öksürüğü kesen kaynamış kekik ateşin düşürülmesine ve enfeksiyonlardan kurtulmaya da faydalıdır. Sindirim sistemini rahatlatmak için de kekik kaynatıp içilebilir.

KEKİK ÇAYI NASIL YAPILIR?

2 tatlı kaşığı ince kıyılmış taze kekik otunun üzerine 1 bardak kaynamış içme suyu ekleyin. 5 dakika ağzı kapalı bir şekilde demlenmeye bırakın. Demlendikten sonra süzüp içebilirsiniz. Kuru kekik çayı da yapabilirsiniz. Günde 1-2 defa tüketebileceğiniz kekik çayını hazırlarken asla kaynatmayın. Kaynatıldığında içindeki etken maddeler kaybolur.

KEKİK ÇAYI FAYDALARI

Antioksidan özelliği bulunan kekiğin güçlendirici, iltihap giderici, ağrı dindirici, balgam söktürücü, bağışıklığı destekleyici, mikroorganizmalara karşı vücudu koruyucu etkisi bulunur. Ayrıca sindirim sistemi üzerinde de olumlu etkileri vardır. Sindirimi kolaylaştırır ve mide sorunlarına iyi gelir. Adet kanamalarını dengeler ve kramplı adet ağrılarında rahatlatıcı etki sağlar. Öksürük ve üst solunum yolları iltihabında çay ve gargara olarak kullanılabilir. Manganez, magnezyum, çinko, potasyum, kalsiyum ve demir içeren kekik çayı faydaları şöyle sıralanabilir:

Antioksidan deposu: Kekik, lutein, zeaksantin ve naringenin gibi antioksidan ve polifenoller içerir. Bu bileşikler kekik çayını yaşlanmaya ve hastalıklara neden olan serbest radikallere karşı güçlü kılar.

Virüslere karşı iyi gelir: Kekik çayı antibakteriyel, antimikrobiyal ve mantara karşı direnç özelliği taşır. Kekik bitkisindeki ana yağlardan timol, vücutta antiseptik rol oynar. Karvakrol yağı ise yine vücuttaki iltihaba iyi gelir. Antiviral özelliği sayesinde vücuttaki mikrobiyal yükü azaltabilen kekik çayı, fibromiyalji, kronik yorgunluk sendromu, romatoid artrit, haşimato, lupus, vertigo, kulak çınlaması ve multipl skleroz gibi hastalıklarla savaşta destek olur. Yine Covid-19 sürecinde de bağışıklık sistemini destekleyici yönüyle hastalığın kolay atlatılmasında etkili olduğu belirtildi.

Sinirleri yatıştırabilir: Kekik çayı faydaları sıralanırken göz ardı edilmemesi gereken özelliklerden biri de bu bitkinin sinir sistemi üzerindeki etkileridir. Karvakrol bileşiği nörolojik olarak sakinleştirici etki yaratır. Özellikle yatmadan önce içeceğiniz bir fincan kekik çayı rahatlama sağlar.

Öksürüğü dindirmede yardımcı: Kekik çayı, solunum yollarında da rahatlatıcı bir rol oynar. Öksürüğü yatıştırma ve göğüs tıkanıklığını açmak için kekik çayı faydaları araştırmalarla kanıtlanmıştır. Özellikle taze kekikteki esansiyel yağlar solunum güçlüğünde rahatlatıcı bir etki gösterir. Boğazınız tam hastalanmadan önce kaşınmaya başladığında bir fincan ılık kekik çayı içebilirsiniz.

Mideye iyi gelir: Kekik bitkisi, sindirim sistemine iyi gelir. Antimikrobiyal özellikleri ile bağırsak sağlığını destekler. Karaciğer fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olur. (İlknur Erkol)