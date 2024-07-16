Sosyal medyada " Diyarbakırlı Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin, 31 Ocak 2024 tarihinde Fatih'te iş yerinde defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Katilin amacının taila zarar vermek olduğu aslında öldürmek istemediği öğrenildi. Ramazan Pişkin'in katil zanlıları bugün müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Peki, Ramazan Pişkin kimdir, kaç yaşındaydı?

DİYARBAKIRLI RAMAZAN HOCA 'RAMAZAN PİŞKİN' KİMDİR?

Diyarbakırlı 46 yaşındaki Ramazan Pişkin, kendini İslamiyet’e adamış birisi. Küçük yaşlardan beri İslam’ı araştırıp dini kitaplar okuyan Ramazan Pişkin, bir süre sonra çevresinden “Deli” damgası yemeye başladı. Hiç kimseyi umursamayan Ramazan Pişkin, küçük yaşlardan araştırıp öğrendiği bilgileri Ulu Cami’de vatandaşlara anlatmaya başladı.

VERDİĞİ RÖPORTAJ AKILLARA GELDİ

Ramazan Pişkin'in 2020 yılında verdiği bir röportaj ölümünün ardından bir kez daha gündeme geldi. Ramazan Pişkin, kendini İslamiyet’e adadı. Küçük yaşlardan beri İslam’ı araştırıp dini kitaplar okuyan Pişkin, bir süre sonra çevresinden ‘Deli’ damgası yemeye başladı. Hiç kimseyi umursamayan Pişkin, küçük yaşlardan araştırıp öğrendiği bilgileri Ulu Cami’de vatandaşlara anlatmaya başladı. ‘Deli’ lakabı bir süre sonra yerini ‘Ramazan Hoca’ya bırakırken, Pişkin’ün konuşmaları, sosyal medya platformlarında tıklanma rekorları kırdı. Son 5 yıldır Ulu Cami’de yerli ve yabancı turistlere İslam’ı anlatan Pişkin, günün her saatini vatandaşlara bir şeyler anlatarak geçiriyor.

Geçimini mezarlıklarda ağaç budayarak ve tespih ustalarına yardım ederek sağlayan Pişkin, Diyarbakır’ın farklı yerlerinde kadın, erkek, genç, yaşlı herkese İslam’ı anlatarak vatandaşların sorularını Kur’an-ı Kerim’den ayetlerle cevaplandırıyor. Bazı vatandaşlar, Pişkin’ü dinlemek için farklı illerden Diyarbakır’ın yolunu tutuyor. Sur halkı ve esnafı, yetkililerin Pişkin’e yardım edilmesini istiyor.

“HAK, İNSANLARIN NEFSİNE ACI GELİYOR”

Diyarbakır’da doğup büyüdüğünü belirten Pişkin, ‘Deli’ damgası yediğini ve toplumdan dışlandığını, fakat şimdilerde ise sevilen biri olduğunu kaydetti. Pişkin, “Diyarbakır’da doğdum 5 yıldır camiye geliyorum. Karşı çıkmalar, alaylar, hakaretler oldu. Hak insanların nefsine acı geliyor, insanların tahammülü yok. Dünyaya herkes kendi penceresinde baktığı için de tahammül yok. Kimi hasretlikten, kimi ise ilah ve rabbinin menfaatinin çıkarının ve kibrinin kaybolmasından sakındığı için tehlikede gördüğü için tepki meydana geliyor. Efendimizi Mekke’den neden kovmuşsalar bizi de buna benzer sebeplerden dışlıyorlar. Ben Kur’an ve sünnetten mesajları söylüyorum. Kur’an sadece namaz ve orucu söylemez, Kur’an’da ilim, bilim, edep, terbiye, ahlak, kadın, hayvan ve insan hakkı, dünya, ahiret gibi her konu hakkında ayet var, gerek doğrudan, gerek dolaylı yollarla. Biz de bu ilahi mesajları anlatmak istiyoruz, bu yüzden de mücadele ediyoruz. Ben bunları anlatıyorum, zorlarına gidiyor, ‘Bizi rahatsız etme’ diyorlar. İnsan kendini rahatsız etmezse, kendini yormazsa kendini düzeltemez. İnsan kendini rahatsız etmez ise para kazanamaz, para kazanmasan yemek yiyemez başkalarına muhtaç olurlar” dedi.

“İNSANLAR TEMBELLİĞE ALIŞMIŞ”

Düşünmenin zor iş olduğunu kaydeden Pişkin, “Düşünmek sorumluluk getiriyor. İnsanlar düşünmek istemiyor, hem rahata alışmış hem de tembelliğe. Biri bir şeyleri harekete geçirmek istiyorsa onları rahatsız etmesi lazım. Geçimimi haftada bir mezarlıklarda ağaçları buduyor, tesbihçilere yardımcı oluyor helal yoldan rızkımı kazanıyorum. Bazen Ulu Cami bazen farklı yerlere gider sohbetlere girer günümüzü geçirmeye çalışırız. Eskiden tepki verenler sonradan zamanla anladılar yanlışlarını. İnsanların helak eden 5 etken vardır, nefis, şeytan, cehalet, önyargı ve taassuptur. Bizim konuyla alakalı ön yargı oluyor. Ön yargı bir şeyi araştırmadan incelemeden üstün körü karar vermek, bu da insanlara sıkıntı ve pişmanlıklar verir. Biz bir günde bu hale gelmedik, yaklaşık olarak 28 yıl gibi bir süreçle oldu. Şu an İngilizce, Kürtçe, Türkçe ve piyasada dolaşan kelimelerin tamamının hangi dilde olduğunu biliyorum. Ben anlayarak okumaya çalışıyorum” diye konuştu.

“DEĞİŞEN İNSANLARIN BAKIŞ AÇISI OLDU”

Ramazan Hoca ile sohbet etmek için Ulu Cami’ye gelen Ramazan Sayar ise toplumda dışlanan Ramazan Hocanın değişmediğini, değişen şeyin insanların bakış açısı olduğunu kaydederek Pişkin’in topluma kazandırılması konusunda yetkililere seslendi. Sayar, “Ramazan insanları gidişat olarak İslam’a davet eden sevdiğimiz bir kardeşimizdir. Ramazan gibi kardeşlerimizin bu toplumda yeri olmalıdır, insanları hakka doğru yöneten insanlardan biri olduğu için biz ondan memnunuz, Ramazan gibi insanlarında toplumda çoğalmasını istiyoruz. Deli diyorlardı, hakaret ediyorlardı, Ramazan aynı Ramazan, bir değişen insanların bakış açısı oldu” dedi.