Bir hafif ticari araç kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını yitirirken, 4 kişi de yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde gerçekleşen trafik kazası, bölgede büyük hüzne neden oldu.

Alınan bilgilere göre kaza, Gölbaşı istikametinden Cankara köyüne doğru seyir halinde olan 33 NIP 61 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Mustafa Ö.’nün direksiyon hakimiyetini yitirmesinin ardından meydana geldi.

Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Araçta bulunan Sıla Ö., Fadime Ö., Ecrin Ö. ve Tuğçe Demirkaya ile sürücü Mustafa Ö. yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralılardan Tuğçe Demirkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.