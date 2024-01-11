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Diva Sen Genel Başkanı Osman Taşçı, İstanbul Fatih Camii Baş İmam-Hatibi Galip Usta ve Hafız Bilal Erdem’e yönelik yapılan bıçaklı saldırısı ile alakalı bir açıklama yaptı.

Genel Başkan Taşçı, “Görevi başında hem de cami içerisinde bir görevlimiz ve hafız öğrencisi bıçaklı saldırıya uğradı, ölümle burun buruna geldi. Ama hakeme atılan bir yumruğa gösterilen tepkinin zerresi bu alçakça saldırıya gösterilmedi” dedi.

Başkan Taşçı yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Belli bir kesimin itibar suikastına maruz kalan Din Görevlilerine son dönemde fiziki saldırılar da eklenmiştir. Bu saldırıların hem Din Görevlilerinin hedef gösterilmesinin hem de organize bir çalışmanın ürünü olduğunu düşünüyoruz. Yeter! Saldırılar ne zamana kadar devam edecek? Din Görevlileri kendilerini mihrapta dahi emniyette göremez duruma geldi. Görevlilerimizin acil bir şekilde yasal koruma altına alınması gerekir. ‘Nasılsa ceza alınmıyor’ düşüncesiyle elini kolunu sallayarak Din Görevlilerine saldıranların önüne geçilmesi gerekir. Din Görevlileri olarak ülkede gerginliğin oluşmaması için cansiperane mücadele ediyoruz. Ama birileri bizleri zorla gerginliğin içine çekmeye, kaosun parçası haline getirmeye çalışıyor. İlgililere ve yetkililere bu durumu görmelerini hatırlatıyoruz. Alçakça saldırıya maruz kalan İstanbul Fatih Camii Baş İmam-Hatibi Galip Usta hocamıza öğrencisi Hafız Bilal Erdem’e geçmiş olsun dileklerimizi sunarız ilgilileri göreve davet ediyoruz.”