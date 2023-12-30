Arzuhalci başı yaz bir dilekçe
Dertler üç beş iken onu da geçti
Yok mu bu dertlere bir çare bir hal
Pahalılık oku canı da geçti
Kimi gam yükünü almış taşıyor
Kimi efkâr ile dolmuş taşıyor
Fiyatlar başıboş hızla koşuyor
Şimdi seyret Bingöl Van’ı da geçti
Eller gider iken gökteki Ay’a
Bizler hasret kaldık bir bardak çaya
Şehirler akını dönderdi köye
Göçler Suriye’yi bonu da geçti
Ekmekler ufaldı yarıdan yarı
Kızın kansızlıktan benzi sapsarı
Oğlanda pantolon alttan yukarı
Yırtıla yırtıla donu da geçti
Davacıyız senden kahveci dayı
Gidip göreceğiz reis babayı
Beş yüz lira yaptın bir bardak çayı
Zıkkımın bedeli kanı da geçti
Fakirin sırtından çalan çalana
Dişliler diş attı dişsiz olana
Vurguncu soyguncu çıktı talana
Herifler Teksaslı conu da geçti
Hangisini saysam dert dizi dizi
Soyun fırsatçılar görelim sizi
Yokluk değirmeni öğüttü bizi
İncelik ölçümüz unu da geçti
Âşık İdris ince fikire daldı
İşsizler iş için bin kapı çaldı
Satmadık ne yorgan ne yastık kaldı
Tam takır bizim ev hanı da geçti