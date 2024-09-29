2018 yılında köy yaşamına dönme kararı alan Yazır, devletin sunduğu desteklerden yararlanarak koyun sayısını 14’ten 500’e çıkararak önemli bir büyüme kaydetti.

Bu başarı, kırsal kalkınmanın ve hayvancılığın teşvik edilmesi yönünde atılan adımların somut bir örneği olarak dikkat çekiyor.

Fizik öğretmeni olarak mezun olduktan sonra iki yıl boyunca dershanede görev yapan 41 yaşındaki Celal Yazır, köy yaşamına duyduğu ilgi nedeniyle radikal bir karar alarak, eğitim hayatını ve öğretmenlik kariyerini geride bıraktı.

2018 yılında tamamen köyüne yerleşen Yazır, burada küçükbaş hayvancılık yapmak üzere devletin sunduğu projelere başvurdu. Özellikle kırsalda yaşayan çiftçilerin desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'SÜRÜ' Nedenim Var" projesi kapsamında 100 koyun desteği alan Yazır, bu yardımla hayvan sayısını beş kat artırarak 500’e ulaştırdı.

Celal Yazır, devlet desteğiyle elde ettiği bu büyümeyi şu sözlerle ifade etti: "Köye ilk döndüğümde sadece 14 küçükbaş hayvanım vardı. Devletimizin sunduğu bu proje ile 100 koyun aldım ve hayvan varlığımı hızla artırmayı başardım. Şu anda 500 koyunum var ve hedefim bu sayıyı 1000’e çıkarmak. Hayvanlarım her gün merada besleniyor ve geri döndüklerinde yavrularıyla buluşuyorlar. Devletimizin sağladığı destekler sayesinde hayvan sayımızı daha da artırmayı planlıyoruz."

Yazır, hayvancılık işletmesini güçlendirmek adına Kırsal Kalkınma Destekleme Programı (KOP) çerçevesinde de destek aldı. Bu proje kapsamında işletmesine bir çadır kuran Yazır, altyapısını güçlendirerek üretimini artırmayı hedeflediğini belirtti. Devlet desteğinin hayvancılık sektöründeki rolüne vurgu yapan Yazır, "Bu destekler bizim için çok kıymetli. Hayvancılık faaliyetlerimizi sürdürebilmemiz ve genişletebilmemiz adına devletimizin yanımızda olması büyük bir avantaj. Altyapımızı güçlendirerek daha büyük bir üretime geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

Celal Yazır’ın hikâyesi, Yozgat’ın tarım ve hayvancılık potansiyelini artırmak adına atılan adımların somut bir örneği olarak öne çıkarken, kırsal bölgelerde yaşayan çiftçiler için de ilham kaynağı oluyor.

Devletin sunduğu teşvikler ve projeler sayesinde kırsalda yaşam standartları yükseltilirken, hayvancılık gibi geleneksel tarım faaliyetlerine olan ilgi de artıyor. Yazır’ın köydeki hayvancılık faaliyetleri hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de bölgedeki diğer çiftçiler için umut verici bir kalkınma modeli sunuyor.

Yozgat genelinde ve çevre köylerde uygulanmaya başlanan devlet destekli bu projeler, hayvancılıkla geçinen aileler için ekonomik bir can simidi haline gelirken, bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini de garanti altına almayı hedefliyor.