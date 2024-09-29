Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın spora ve sporcuya yönelik altyapı çalışmaları kapsamında şehre kazandırdığı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, bilimsel araştırmalara da konu oluyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak tarafından resmî tanıtım töreni gerçekleşen, yurt içinden ve yurt dışından başta futbol olmak üzere pek çok alandaki spor ve sporcuya ev sahipliği yaparak, sporcuları hayran bırakan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, araştırma makalelerinde de yar alıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve yaklaşık bin 850 metre rakımda hizmet vermeye devam eden Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, futboldan basketbola, yüzmeden atletizm ve bisiklet gibi sporları içine alan geniş bir çerçevede spor merkezi olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA MAKALELERİNDE YER ALDI

Bu kapsamda, Journal of Multidisciplinary Academic Tourism (Jomat) yani Çok Disiplinli Akademik Turizm Dergisi'nde yayınlanan ve akademisyen ile araştırmacılar Mehmet Halit Akın ve Ahmet Erdem tarafından kaleme alınan ‘Erciyes Dağı ve Spor Turizmi: Mevcut Durumun Değerlendirilmesine Yönelik bir Çalışma' konu başlıklı araştırma makalesinde, gerek Erciyes Kayak Merkezi gerekse Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi hakkında inceleme ve araştırmalar bulunuyor.

ERCİYES YÜKSEK İRTİFA KAMP MERKEZİ, ERİŞİLEBİLİRLİK AVANTAJI İLE ÖNE ÇIKTI

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın özel önem verdiği ve sık sık kampa gelen sporcular ve kulüplerle buluşarak görüş ve önerilerini dinlediği Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin konu edildiği makalede, ‘rekabet avantajı elde etmek için erişilebilirliğin en önemli kriter olduğu, Erciyes Dağı'nın erişilebilirlik ve Kapadokya Bölgesi'nde olması gibi güçlü yönleri ve fırsatları' bulunduğu ortaya konuldu.

Yakın zamanda Türk futbolunun yıldız isimlerinden ve eski Milli Futbolcu Arda Turan'ında ziyaret ettiği Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, övgü almıştı. Turan, buradaki temaslarında paylaştığı görüşlerinde ‘Bir defa mübalağasız o kadar muhteşem bir tesis olmuş ki, yapanların eline emeğine sağlık' yorumunda bulunmuştu. Turan ayrıca, söz konusu kamp merkezinin, makalelere de konu olduğunu dile getirmişti.

HAYRAN BIRAKAN KAMP MERKEZİ ONLARCA SPORCU VE KULÜBÜ KONUK ETTİ

Kamp için gelen sporcu, antrenör ve kulüpleri kendisine hayran bırakan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 20 Futbol Takımı (Samsun Spor, Konyaspor, Ankaragücü, Almerecity, Osmaniyespor, Silifkespor, Vanspor, Ürdün U15,Adana 01 FK, Niğdespor, Amasyaspor, Etimesgut Belediye Spor, Yozgat Belediye Bozok Spor, Karaman FK, Kıbrıs Tremeşeli Holding Dumlupınar SK, Fethiye İdmanyurdu, U16 Milli Futbol Takımları Türkiye-Portekiz-Danimarka-Romanya ), 8 Yüzme Kulübü (Galatasaray, Kayseri Tohm ve Sem, Enka, Açık Su Milli Takımı, Şehit Kamil Belediyesi, Bolu Yüzme Spor Kulübü, Spor AŞ Yüzme Takımı) 1 Basketbol Takımı (Melikgazi Kayseri Basketbol) ve 1 Beyzbol takımı (beyzbol 5 Genç Milli Takımı), 1 Kazakistan Track Milli olmak üzere onlarca sporcu ve kulüp kamp yaptı.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 2024 yılında futbol takımlarından 6 yabancı, Türk takımlarından 14, yüzme takımlarından 8 Türk ve spor salonu takımlarından ise 1'i yabancı 2'si Türk takımı olmak üzere toplam 7 yabancı, 24 Türk takımını konuk etti.