Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tebliğe göre, mükelleflerin ödeyecekleri kurumlar vergisi, beyan ettikleri kazançların indirim ve istisnalar düşülmeden önceki tutarının yüzde 10’undan az olamayacak.

Yeni düzenleme, iş dünyasına yönelik önemli müjdeler içeriyor. Özellikle yeni işe başlayan mükellefler için üç yıl boyunca asgari vergi alınmayacak ve mevcut yatırım teşvik belgelerinin korunacağı belirtildi. Bu değişiklik, girişimcilerin ve yeni iş kuranların mali yüklerini hafifletmeyi hedefliyor.

Düzenlemeyle birlikte, yerel asgari kurumlar vergisi istisna ve indirimleri kapsam dışı bırakılarak bazı istisnaların uygulamasına son verildi. Artık iştirak kazançları, emisyon primi ve AR-GE indirimleri bu istisnalar arasında yer almayacak. Gayrimenkul gelirlerinin asgari vergiye tabi olması sağlanırken, gayrimenkul dışındaki istisna gelirlerinin bu vergiye tabi olmayacağı vurgulandı.

Bunun yanı sıra, Türkiye'deki büyük yatırımlardan elde edilen kazançlara yönelik artırımlı kurumlar vergisi oranları da yeniden belirlendi. Reel sektör için vergi oranı yüzde 25, banka ve finans kurumları için yüzde 30, ihracat yapan firmalar için yüzde 20, halka açık şirketler için yüzde 23 ve imalatçılar için yüzde 24 olarak uygulanacak. Yap-işlet-devret modeli kapsamında elde edilen kazançlardan ise yüzde 30 vergi alınması öngörülüyor.

Serbest bölgelerde elde edilen kazançlar, yalnızca ihracat gelirleriyle sınırlı olacak ve yurt içine yapılan satışlardan elde edilen kazançlar vergiye tabi tutulacak. Ayrıca, yurt dışında verilen bazı hizmetlerden elde edilen kazançlar için vergi indirim oranı yüzde 50’den yüzde 80’e yükseltildi. Katılım Finans Kefalet Anonim Şirketi ise, faaliyetleri nedeniyle kurumlar vergisinden muaf tutuldu.

Bu kapsamlı düzenlemelerin, Türkiye'nin vergi sistemini daha sürdürülebilir hale getirmeyi amaçladığı ifade ediliyor. Yeni düzenlemenin etkilerinin, önümüzdeki dönemde iş dünyasında ve ekonomik alanda daha belirgin hale gelmesi bekleniyor. Ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve yatırımcıların ilgisini artırmak amacıyla atılan bu adımlar, Türkiye'nin ekonomik vizyonuna katkı sağlaması hedefleniyor.