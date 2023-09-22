Vali Özkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Genel Başkan Destici’ye teşekkür etti.

Bozok Üniversitesi ziyaretinde konuşan Genel Başkan Mustafa Destici, Yozgat Bozok Üniversitesi'nin hem Yozgat’ımız hem de Anadolu’muz için çok önemli bir eğitim kurumu olduğunu söyledi.

Onlarca Fakültesi, Yüksekokulları ve Meslek Yüksekokulları ile hem kendi öğrencilerimize hem de uluslararası öğrencilere kaliteli bir eğitim verildiğini belirten Destici konuşmasının devamında; “Rektörlük kutsal bir görev. Bu kutsal göreve yeni atanan Evren hocamı hem tebrik etmek hem de başarılar dilemek için bugün buradayız. Prof. Dr. Evren Yaşar, hem tecrübesi hem bilgisi hem de kendi alanındaki yüksek deneyimi ve yöneticilik tecrübesi ile Yozgat Bozok Üniversitemizi bulunduğu yerden daha yukarılara taşıyacağına, Yozgat’ımızın kalkınması, huzuru, mutluluğu, refahı ve sağlığı için büyük hizmetler ve katkılar sunacağına inanıyorum. Bu vesile ile Rektör hocama yeni görevinde başarılar diliyor, kendisini tebrik ediyor ve hayırlı olsun temennilerinde bulunuyorum” dedi.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Genel Başkan Mustafa Destici’ye teşekkür etti. (Mustafa Babayiğit)