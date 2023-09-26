Bir garip buraya düşmeye görsün

Kurt olur adamı yer hapishane

İsterse iki gün bir devran sürsün

Bir yıl gibi ona kor hapishane

Duvarları soğuk camları buzlu

Yemeği ya ekşi veyahut tuzlu

Sabah akşam gelir gardiyan pozlu

Ne bitmez sayımın var hapishane

Ayrı ayrı koğuşlarda kalırsın

Sanki evin mi ki huzur bulursun

Hürriyeti satmazlar ki alırsın

Ufak mezar gibi dar hapishane

Dört duvarda gezip volta atılır

Gece lamba söndürmeden yatılır

Of çeker pişmanlık yası tutulur

Sende hatırlanır yar hapishane

Koğuşları sanki betondan kafes

Duymak mümkün değil yükselen bir ses

Kendi kabuğuna çekilmiş herkes

Selattin İlbaş’a zor hapishane

Sevim dayı istemez ki görmeyi

Taş duvarlar arasına girmeyi

Sevilmez ki bırak gönül vermeyi

Adın bile çirkin hor hapishane

Bir kazadan yolum düştü oraya

Merhem bulunmaz ki azmış yaraya

Sanki yassı ada çıkmaz karaya

Dertlerle baş başa sır hapishane

Takvim yerindedir gitmezmiş gibi

Ayları yıllara katmazmış gibi

İdrisin çektiği yetmezmiş gibi

Var sen devranını sür hapishane

Garibin gönlünü gör hapishane