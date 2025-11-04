Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye menziline varıldığında inşallah kazanan 86 milyonun her bir mensubu olacak. Sadece ülkemiz değil, Suriye’den Irak’a bölgedeki tüm kardeşlerimiz de aynı şekilde terörsüz iklimin sağladığı imkanlardan istifade edecek." dedi.

“Türkiye Yüzyılı Yapana Kadar Durmadan, Dinlenmeden Çalışmaya Devam Edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan," Külliyemizdeki resepsiyonumuzu teşrif eden siyasi partilerin kıymetli genel başkanlarına, Cumhuriyetimizin 102’nci yaşını coşkuyla kutlayan tüm misafirlerimize, tüm vatandaşlarımıza kalpten teşekkür ediyorum. Cumhuriyet tarihinin açık ara en başarılı kadrosu olarak, ittifak ortağımız ve milletimizle beraber Cumhuriyetimizin ikinci asrını "Türkiye Yüzyılı" yapana kadar durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz. Nitekim 1 Kasım Cumartesi günü, çevre alanında muhteşem bir eserin açılışını yaptık. 1 milyon 215 bin metrekarelik alana yayılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizi İstanbullu kardeşlerimiz ile aziz milletimizin hizmetine sunduk.

Böylece yürüyüş ve bisiklet yollarından spor sahalarına, sergi alanından Millet Kıraathanesine; parkıyla, havuzuyla, sosyal donatılarıyla Türkiye’nin en büyük şehir parkını İstanbul’umuza kazandırmış olduk"

Millet Bahçesi’nin aynı zamanda, afet zamanında toplanma merkezi olarak da hizmet vereceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan," Afet Yönetim Merkezi’nin de yer aldığı Millet Bahçemizde, herhangi bir afet durumunda 40 bin çadır kurulabilecek. İstanbul’umuz bir yeşil alanın ötesinde, deprem riskine karşı milyonların sığınabileceği devasa bir toplanma merkezi kazandı. Millet Bahçemizin İstanbul’umuz için, ülkemiz için bir kere daha hayırlı-uğurlu olmasını diliyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı, emeği geçen tüm kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.

Son Kabine Toplantısından bu yana birçok uluslararası etkinliğe iştirak ettiklerini; İstanbul’da ve Ankara’da kabuller gerçekleştirdiklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü; "Emanetini taşıdığımız milletimizin güvenine layık olmanın gayretindeyiz. İnşallah bundan sonra da rehavete ve tekebbüre kapılmadan 86 milyon için ter dökmeyi sürdüreceğiz."

“Anadolu’nun Her Bir Şehri Adeta Bir Açık Hava Müzesidir”

2002’den itibaren en büyük atılımın yaşandığı sektörlerin başında turizm in geldiğini, 23 sene önce 13,2 milyon olan ziyaretçi sayısının, geçen yıl 62,3 milyona ulaştığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Turizm gelirlerimiz ise 12 milyar dolar seviyesinden, 2024 senesinde 61,1 milyar dolara yükseldi. Sektörümüzü, kum-deniz-güneş üçgeninden çıkartarak, sağlıktan kongre ve spor turizmine kadar farklı alanlarda geliştirdik. Aslında, Türkiye olarak, sağlık turizmi, kültür turizmi, inanç turizmi, doğa sporları gibi alanlarda çok ciddi bir potansiyele sahibiz. Anadolu’nun her bir şehri adeta bir açık hava müzesidir. Ama biz, bu eşsiz potansiyeli henüz tam manasıyla değerlendiremiyoruz. Rant hırsı, ihmal veya tedbirsizlik gibi sebeplerle son dönemde yaşanan facialar, maalesef sektörümüzün üzerine hak etmediği bir gölge düşürdü" dedi.

21 Ocak tarihinde Kartalkaya’da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının yüreklerde açtığı yaraların halen taze olduğunu sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, acılı ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Geçtiğimiz günlerde açıklanan mahkeme kararları, inanıyorum ki, bir nebze de olsa, yüreklerdeki yangına su serpmiştir.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki sürecin de takipçisi olacağız. İşini düzgün yapanlarla elbette bir sorunumuz bulunmuyor. Milletten para kazanan fakat millete hak ettiği hizmeti, güvenliği ve konforu sunmakta gerekli özeni göstermeyenlerin tepelerine biniyoruz. Açık söylüyorum; bu konuda en küçük bir tavizimiz yoktur ve olmayacaktır" değerlendirmesini yaptı.

"Gerek gözünü para hırsı bürümüş vicdansızlara, gerekse bölgemizdeki gerginlik ve çatışmalara rağmen turizm sektörümüzün ilerleyişi sürüyor." Diyen Erdoğan, turizm gelirlerine yönelik rakamları paylaştı. Erdoğan,2025 yılının ilk 9 ayına ait veriler kısa süre önce TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre 2025 yılının ilk 9 ayında ülkemizi ziyaret eden kişi sayısı, 49 milyon 993 bin oldu. Bu rakam, bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 1,6 büyüme anlamına geliyor. Turizm gelirinde de geçen seneye kıyasla iyi bir yerdeyiz. 2025 yılının ilk 9 ayında ülkemiz tam 50 milyar dolar turizm geliri elde etti. Bu, tüm zamanların 3 çeyrek rekorudur. İlk 9 aylık gelirimiz de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 arttı.

“Bu Umut Verici Rakamların Da Ülkemize Hayırlı Olmasını Diliyor, Katkısı Olan Herkesi Tebrik Ediyorum”

Bu rakamlar doğrultusunda 2025 yılsonunda 64 milyar dolar olan gelir hedefimize emin adımlarla yürüdüğümüzü söyleyebilirim. Bizim için önemli bir veri de kişi başı gecelik harcamadır. İlk 9 ayda yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik harcaması yüzde 9 artışla 116 dolara yükseldi. Tüm ziyaretçiler açısından ise bu rakam 103 dolar oldu. Bu umut verici rakamların da ülkemize hayırlı olmasını diliyor, katkısı olan herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Türkiye’nin Turizm potansiyelinin, bunların çok çok üstünde olduğunu kaydeden Erdoğan terörsüz Türkiye sürecinin turizme sağlayacağı katkının önemine vurgu yaptı. Erdoğan," Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimiz, görenleri kendisine hayran bırakan tabii ve tarihi güzelliklerine rağmen, turizmde hak ettiğini uzun yıllardır alamadı. Bunun en büyük nedeni, sizin de bildiğiniz üzere, terördü. Terörsüz Türkiye süreciyle inşallah bu engeli de tamamen kaldırıyoruz. Terör tehdidinin kalıcı olarak bitmesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu çok farklı bir ivme yakalayacak; bölge şehirlerimiz turizmde de şaha kalkacak. İstikrarını, güvenliğini, huzurunu, bilhassa da kardeşliğini güçlendirmiş bir Türkiye’nin önünde, Allah’ın izniyle, hiç kimse duramayacak. Bu süreç başarıyla neticelendiğinde, İstanbul kadar Diyarbakır kazanacak, Antalya kadar Van kazanacak, Bursa kadar Bitlis kazanacak" diye konuştu.

“Terörle, Şiddetle, Silahla Ve Ayrılıkçı Gündemlerle Hiçbir Yere Ulaşılamaz”

Terörsüz Türkiye menziline varıldığında kazananın 86 milyonun her bir mensubu olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece ülkemiz değil, Suriye’den Irak’a bölgedeki tüm kardeşlerimiz de aynı şekilde terörsüz iklimin sağladığı imkanlardan istifade edecek. Ne yapıyorsak işte bunun için yapıyor, bunun için mücadele ediyoruz. Terörle, şiddetle, silahla ve ayrılıkçı gündemlerle hiçbir yere ulaşılamaz; bundan hiç kimseye hayır gelmez. Bu yalın gerçeği herkesin görmesini ümit ediyoruz. Altını çizerek tekrar söylüyorum Biz, bu coğrafyanın bin yıllık sakinleriyiz ve sahipleriyiz. Mazimiz gibi geleceğimiz de ortaktır, bir ve beraberdir" dedi.

Türkiye’nin terörle mücadelede çok nemli sınavlar verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle son 40 yılda çok büyük acılar yaşadık, çok ağır bedeller ödedik. Ne ülkemizde, ne de komşularımızın topraklarında artık terörün hiçbir çeşidini görmek istemiyoruz. Kaynaklarımızı eğitime, sanayiye, tarıma, sağlığa turizme; hasılı ekonomik kalkınmaya hasretmek istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız. Hem iktidar ve ittifak hem de millet olarak bunu mutlaka gerçekleştireceğiz. İstikbalin mutlu ve müreffeh günlerini birlikte inşa edeceğiz. Ayrılığa düşmeden, birbirimize güvenerek, müştereklerimizi büyüterek, birbirimize empatiyle yaklaşarak parlak yarınlara beraberce yürüyeceğiz" açıklamasını yaptı.