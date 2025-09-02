Vücudunda yanık ve kesikler bulunan bebeğin ölümüne ilişkin gözaltına alınan anne E.A., çıkarıldığı mahkemece “canavarca hisle, altsoya ve kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

Savcılık sorgusunda şoke eden ayrıntılar veren 39 yaşındaki anne, doğum sürecini ve sonrasını hatırlamakta zorlandığını iddia etti.

Olayın Geçmişi

31 Ağustos 2025 günü sabah saatlerinde Beşiktaş Ortaköy’deki çöp konteynerinin yanında poşete sarılı halde bebek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yapılan incelemede bebeğin vücudunda kesikler ve yanık izleri olduğunu tespit etti.

Yapılan araştırma sonucu bebeğin annesi olduğu belirlenen E.A. gözaltına alındı. Şüpheli kadın, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Hamile Olduğumu Ailemden Gizledim”

Resmi nikâhlı eşinden boşandıktan sonra imam nikâhlı birliktelik yaşadığı H.Y.’den hamile kaldığını belirten E.A., bu durumu ailesinden gizlediğini söyledi. E.A., yalnızca ablasının hamileliği bildiğini, onun da kürtaj olmasını istediğini fakat yasal sürenin geçtiğini anlattı.

“Kazan Dairesinde Doğurdum”

30 Ağustos günü sancılarının artmasıyla evin yanındaki kazan dairesine girdiğini anlatan E.A., doğumu burada gerçekleştirdiğini, göbek bağını makasla kestiğini ve bebeği orada bıraktığını belirtti.

E.A., “Bebek doğduktan kısa bir süre ağladı. Sonrasını hatırlamıyorum. Kazan dairesinde bıraktım, evime geçip kızıma kahvaltı hazırladım” dedi.

“Bebeğe Zarar Verip Vermediğimi Hatırlamıyorum”

İfadesinde sık sık unutkanlık yaşadığını iddia eden anne, bebeğin karnındaki kesiklerden kendisinin sorumlu olup olmadığını hatırlamadığını söyledi. E.A., “Bebeği akşam saatlerinde cansız gördüm. Poşete koyup çöp konteynerinin yanına bıraktım” sözleriyle dehşeti gözler önüne serdi.

“Yaktığımı Hatırlamıyorum”

Savcının bebeğin vücudundaki yanık izlerini sorması üzerine ise anne E.A., “Bebeği yakıp yakmadığımı hatırlamıyorum. Ama çöpçülerin benim bıraktığım kovayı söndürmeye çalıştığını gördüm” dedi.

Adli Tıp Raporu Bekleniyor

Bebeğin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis, annenin iddialarını ve bebeğin vücudundaki yaralanmaların nasıl oluştuğunu netleştirmek için soruşturmayı genişletti.

E.A. ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken sosyal medyada “bebek cinayetleri için daha caydırıcı cezalar” çağrıları yapıldı.