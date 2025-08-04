Yeraltı dünyasında “CİO Baba” lakabıyla tanınan ve suç dünyasının önemli aktörlerinden biridir.

Suç organizasyonlarıyla olan ilişkisi ve etkin olduğu bölgelerdeki karanlık geçmişiyle dikkat çeker.

Ancak, kendisinin ne iş yaptığı ve hangi sektörlerde faaliyet gösterdiği hakkında kamuoyunda bilgiler bulunmayan Meşeci'nin ismi genellikle yasa dışı işler ve suçlarla anılıyor.

Özel hayatına dair kesin bir bilgi bulunmuyor ancak, çeşitli kaynaklara göre 30'lu yaşlarında olduğu tahmin edilmektedir.

Doğum yeri hakkında da belirgin bir bilgi yoktur, fakat Meşeci'nin aktif olduğu bölgeler arasında Sultangazi gibi semtler öne çıkıyor.

Hakkındaki Suçlamalar

Cihan Meşecinin hakkındaki davalar, Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

Suç örgütü kurma, kasten öldürme ve diğer yasa dışı faaliyetlerle ilgili çok sayıda suçlama ile karşı karşıyadır.

INTERPOL tarafından takibe alındığı iddia edilen Meşeci, yurtdışına çıkıp sürecini buradan takip etmektedir. Hukuki süreç, hala sonuçlanmamıştır ve Meşeci'nin geleceği belirsizliğini koruyor.