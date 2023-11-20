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Bölge ekonomisine, ülke tarımına ciddi anlamda katkı sağlayan ve üreticiye yönelik desteklerin zamanında yapılması konusunda hassas olan Kayseri Şeker, çiftçiye destekte hız kesmiyor.

Pancar ekiminin başlangıcından bu yana verdiği tohum, gübre, ilaç, motorin gibi ayni ve ekim, çapa, bayram, sulama, söküm gibi nakdi avanslarla üreticiyi tarlada yalnız bırakmayan Kayseri Şeker, yine çiftçisinin yüzünü güldürdü.

Kayseri Şeker, 1’inci söküm avansında; 21 Bölge Müdürlüğüne kayıtlı 4 bin 700 çiftçinin hesabına 193 milyon 247 bin lira yatırdı.

“ÖNCELİĞİMİZ HER ZAMAN ÇİFTÇİMİZDİR”

Üreticilerinin ihtiyaçlarının giderilmesinin her şeyden önce geldiğini her platformda dile getiren Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, konuya ilişkin şu görüşlere yer verdi: “Biz Kayseri Şeker olarak çiftçilerimizi, ekimden hasada kadar olan süreçte yalnız bırakmıyoruz. Ton başına 150 lira olacak şekilde 193 milyon 247 bin liralık nakdi söküm avansı ile hem ekonomiye hem de çiftçimize can suyu olacak 1’inci söküm avansını ödedik. Her zaman belirtiğimiz gibi üretimin her aşamasında, çiftçinin alın teri kurumadan ihtiyaçlarının giderilmesini kendimize bir vazife edindik ve önceliğimiz her zaman çiftçimizin mutluluğudur” dedi.