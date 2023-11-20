Etkinlik kapsamında Başkan Ekinci, ilçedeki çocuklara oyuncak hediye etti.

Başkan çocukları sevindirdi6

Çocuklara yönelik bu anlamlı jest, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ilçede sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemi bir kez daha gösterdi. Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, çocukların masumiyetini, sevinçlerini ve hayal dünyalarını destekleyerek, Dünya Çocuk Günü'nü özel kılmaya karar verdi.

Başkan çocukları sevindirdi

Etkinlikte konuşan Başkan Ekinci, "Çocuklarımız, geleceğimizin teminatıdır. Onların neşesi, umudu, bizim için çok değerlidir. Bugün, Dünya Çocuk Günü'nde onları mutlu etmek, bir nebze olsun gülümsemelerine katkıda bulunmak istedik. Oyuncaklar, onların hayallerini süsleyecek, gelişimlerine katkı sağlayacak. Umarım bu küçük jest, çocuklarımızın yüzlerine sevinç getirir" dedi.

Başkan çocukları sevindirdi2

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Çocuklar ise Başkan Ekinci'ye teşekkür ederek, kendilerini düşündüğü için duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Dağıtılan oyuncaklar, çocukların sevinçle dolu gözlerine yansıdı.

Başkan çocukları sevindirdi3

Bu etkinlikle birlikte, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'nin çocuklara yönelik duyarlılığı bir kez daha vurgulanmış oldu.

Başkan çocukları sevindirdi1

Başkan Ekinci, ilçenin geleceği olan çocukların her zaman yanında olmaya devam edeceğini belirterek, sosyal sorumluluk projelerine olan desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: Hakan Demirbaş