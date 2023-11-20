Başkan çocukları sevindirdi

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Etkinlik kapsamında Başkan Ekinci, ilçedeki çocuklara oyuncak hediye etti.

Çocuklara yönelik bu anlamlı jest, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ilçede sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemi bir kez daha gösterdi. Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, çocukların masumiyetini, sevinçlerini ve hayal dünyalarını destekleyerek, Dünya Çocuk Günü'nü özel kılmaya karar verdi.

Etkinlikte konuşan Başkan Ekinci, "Çocuklarımız, geleceğimizin teminatıdır. Onların neşesi, umudu, bizim için çok değerlidir. Bugün, Dünya Çocuk Günü'nde onları mutlu etmek, bir nebze olsun gülümsemelerine katkıda bulunmak istedik. Oyuncaklar, onların hayallerini süsleyecek, gelişimlerine katkı sağlayacak. Umarım bu küçük jest, çocuklarımızın yüzlerine sevinç getirir" dedi.

Çocuklar ise Başkan Ekinci'ye teşekkür ederek, kendilerini düşündüğü için duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Dağıtılan oyuncaklar, çocukların sevinçle dolu gözlerine yansıdı.

Bu etkinlikle birlikte, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'nin çocuklara yönelik duyarlılığı bir kez daha vurgulanmış oldu.

Başkan Ekinci, ilçenin geleceği olan çocukların her zaman yanında olmaya devam edeceğini belirterek, sosyal sorumluluk projelerine olan desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.