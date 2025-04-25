Söz konusu girişimiyle dikkat çeken Özkanat’ın siyasi geçmişi ve parti içindeki konumu merak ediliyor.

CHP'nin Batman delegesi olarak uzun yıllar görev yapan Özkanat, parti içinde özellikle eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na olan yakınlığıyla tanınıyor. 2023 yılında gerçekleşen 38. Olağan Kurultay’da Kılıçdaroğlu’na oy verdiğini açıklayan Özkanat, bu tercihi sonrasında çeşitli parti içi yaptırımlarla karşılaştı.

Kurultay sonrası CHP Batman İl Yönetimi tarafından görevden alınan Özkanat, 11 Mart 2025 tarihinde Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edildi. Özkanat’ın ihracı, kamuoyunda "parti içi demokrasi" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Özkanat, kurultay sürecinde bazı delegelere, Özgür Özel'e oy vermeleri karşılığında iş ve meclis üyeliği teklif edildiğini öne sürerek, kendisine de benzer teklifler sunulduğunu ancak bunları reddettiğini iddia etmişti. Bu açıklamalar, parti içindeki tartışmaları derinleştirmişti.

Siyasi yaşamı boyunca çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde olan Özkanat, özellikle Batman’daki sosyal ve ekonomik sorunlara yönelik çözüm önerileriyle dikkat çekti. Gençlerin siyasette daha aktif rol alması gerektiğini vurgulayan Özkanat, bu alanda da farkındalık yaratmayı hedefledi.

Yılmaz Özkanat’ın doğum tarihi, yaşı, medeni durumu ve aile yaşamına dair kamuoyuna yansımış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Mezhebi kimliğiyle ilgili de herhangi bir resmi açıklama yapılmış değil.

CHP içindeki etkin konumu, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ile olan bağı ve Batman’da yürüttüğü siyasi faaliyetlerle tanınan Özkanat’ın, yerel düzeydeki siyasi etkisi dikkat çekmeye devam ediyor.