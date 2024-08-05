Gezmeyi sevenler için Türkiye, keşfedilecek birçok doğal güzellik sunuyor. Ülkemizin en ilginç doğal yapılarından biri olan Cennet Cehennem Mağaraları, bu güzelliklerden sadece biri. İşte bu eşsiz mağaralar hakkında bilmeniz gerekenler:

CENNET CEHENNEM MAĞARALARI NEREDE?

Cennet Cehennem Mağaraları, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Mersin ilinin Silifke ilçesine bağlı Narlıkuyu beldesinde bulunmaktadır. Bu mağaralar, doğal obruk oluşumlarıyla dikkat çekmektedir. Cennet ve Cehennem olarak bilinen iki ayrı yapıdan oluşan mağaralar, birbirine yaklaşık 80 metre mesafededir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müze olarak ziyaretçilere açılan bu bölge, tarihi ve turistik özellikleriyle büyük ilgi görmektedir.

CENNET CEHENNEM MAĞARALARININ ÖZELLİKLERİ

Cennet Cehennem Mağaraları, kireç taşlarının erimesi sonucu meydana gelen doğal karstik oluşumlardır. Bu mağaralar, Mersin’in Silifke ilçesinin Narlıkuyu beldesinde yer almaktadır. Cennet Mağarası, ziyaretçilere açıkken, Cehennem Çukuru derin ve tehlikeli olduğu için ziyarete kapalıdır. Cennet Mağarası'nın girişinde, Meryem Ana'ya ait eski dönemlerden kalma bir kilise bulunur. Bu kilise, bölgenin tarihi değerini artırmaktadır.

Cennet Çöküğü'nde ziyaretçileri karşılayan 452 basamaktan oluşan bir merdiven bulunur. İlk 300 basamaktan sonra kiliseye ulaşılırken, geri kalan basamaklar mağaranın derinliklerine inmektedir. Sağlık turizmi açısından da ilgi çeken bu mağaralar, astım mağarası olarak da bilinmektedir.

MİTOLOJİK HİKAYESİ

Cennet Cehennem Mağaraları'nın mitolojik bir geçmişi de vardır. Efsaneye göre, tanrı Zeus'un ateş püskürten ejderhayı burada yendiği anlatılmaktadır. Bu mitolojik öykü, mağaraların gizemini ve cazibesini artırmaktadır.

Cennet Cehennem Mağaraları, hem doğal güzellikleri hem de tarihi ve mitolojik önemi ile ziyaretçilerini bekliyor.