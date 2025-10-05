İstanbul’da faaliyetlerine devam eden ve bunun yanında Avrupa ile Amerika başta olmak üzere dünya genelinde 100’ün üzerinde markaya üretim yapmakta olan Karbel Tekstil’in iflas ettiği açıklandı.

Finansal krizle birlikte başvuru üzerine koruma alan şirketin konkordato süreci mahkemeden çıkan son karar ile yeniden belirlendi.

Geçtiğimiz haftada görülen davada, Karbel Tekstil adına daha önceden verilen koruma ve tedbir kararları kaldırılarak şirketin iflas kararı onaylandı.

Karbel Tekstil Kimin?

Karbel Tekstil Konfeksiyon firması Cemal Karabel’e aittir.

Cemal Karabel Kimdir?

Karbel Tekstil Konfeksiyon’un sahibi Cemal Karabel, uzunca yıllardır Karbel Group’ta görev almıştır. Marmara Üniversitesi mezunu olan Karabel, Karbel Konfeksiyon’un CEO’sudur.