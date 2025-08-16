Çekerek’te düzenlenen Yaz Kur'an Kursu, bu yıl 155 öğrenciyle yaz sezonunu başarıyla tamamladı. Kursun son gününde öğrenciler, hem öğreticileriyle birlikte yemek yaptı hem de çeşitli oyunlar oynayarak keyifli bir gün geçirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaz dönemine özel olarak her yıl düzenlediği Yaz Kur'an Kursları kapsamında gerçekleştirilen programda öğrenciler, hem Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi hem de temel dini bilgilerle donatıldı.

Kapanış etkinliğinde öğrenciler ve kurs öğreticileri bir araya gelerek kendi hazırladıkları yemekleri paylaştı. Ardından düzenlenen çeşitli yarışmalar, oyunlar ve etkinliklerle çocuklar doyasıya eğlendi.

Çekerek Tevhid Camii İmam Hatibi Eyüp Yiğit 30 Haziran'da başlayan kursların sona erdiğini söyledi. 155 öğrenci ve 8 öğretici ile bu yaz hizmet edildiğini ifade etti.

Yiğit, "Başarılı bir sezon geçirdik. Kursumuza destek veren ailelere ve esnafımıza teşekkür ediyoruz. Rabbim yavrucaklarımızın ilmini arttırsın, anne babalara da sağlık sıhhat versin. Gençlik ve engellilere yönelik hizmetlerimiz de devam ediyor. Camimiz 2 yıl öncesinde ibadete açıldı. Gençlik merkezi, kütüphanesi, oyun salonu ve çok amaçlı konferans salonuyla bir külliyeye sahip olduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Çekerek'e kazandırılmış büyük bir hizmet oldu.

Cami kapasitesi iç alan bin 500 kişi dış alanıyla beraber 2 bin 500 kişi aynı anda ibadet edebiliyoruz. Camimizin Türkiye'de Taksim meydanında birincisi var ikincisi de Çekerek'te. Bunun bir benzeri yok. Diyanet İşleri'nin örnek projeleri arasında ilk 45'te yer alıyor" diyerek bilgi verdi.