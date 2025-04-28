Yüksek öğrenimini Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde işletme alanında tamamlamış, lisans eğitimi süresince özellikle uluslararası finans üzerine yoğunlaşmıştır.

İş hayatına, Türkiye’nin önde gelen gruplarından biri olan IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding bünyesinde başlamış; enerji, inşaat, turizm, altyapı yatırımları ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerde çeşitli pozisyonlarda görev alarak önemli bir deneyim kazanmıştır. Holding çatısı altında özellikle turizm, ulaştırma, altyapı ve enerji sektörlerinde gerçekleştirilen yatırım ve ortaklık projelerinde önemli katkılar sağlamış; bu alanlarda Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği görevlerini üstlenmeye devam etmektedir.

Çeçen, iş dünyasındaki faaliyetlerinin yanı sıra IC Holding'in sosyal sorumluluk projelerinde de aktif bir rol oynamaktadır. İbrahim Çeçen ve ailesinin eğitim ve kültür alanına verdiği önemin bir yansıması olan IC Vakfı'nın çalışmalarında yer almakta; 3000'den fazla üniversite öğrencisine burs sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. Ayrıca Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin kuruluş ve gelişim sürecinde de etkin görevler üstlenmiştir.

Spor dünyasında da aktif bir geçmişi bulunan Serhat Çeçen, 2004-2013 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü’nde Asbaşkanlık görevini yürütmüştür.