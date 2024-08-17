Alpay Özalan'ın eşi kimdir? Cansel Özzengin kimdir? Cansel Özzengin ne iş yapıyor? Cansel Özzengin'in kaç çocuğu var? gibi sorular son zamanlarda arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Peki, Alpay Özalan'ın eşi kimdir? Cansel Özzengin kimdir? Cansel Özzengin'in mesleği nedir? Kaç çocuğu vardır? İşte merak edilen detaylar...

Eski millî futbolcu ve teknik direktör Alpay Özalan, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. ve 28. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir milletvekili olarak görev yapmıştır. Alpay Özalan, 1997 yılında Cansel Özzengin ile evlenmiştir. Cansel Özzengin, evlilik öncesinde manken olarak tanınmaktaydı ancak evlendikten sonra bu kariyerine son vermiştir.

Alpay Özalan ve Cansel Özzengin çiftinin bir kız ve bir erkek olmak üzere iki çocuğu bulunmaktadır. 2010 yılında boşanma kararı alan çift, mal paylaşımı ve çocukların velayeti konusunda yaşadıkları anlaşmazlıklar nedeniyle bu süreci askıya almıştır. Ancak, çift daha sonra sorunlarını çözerek, gözlerden uzak bir aile hayatı sürdürüyorlar.