Can Uzun Kimdir?

Can Yılmaz Uzun, 11 Kasım 2005 tarihinde Almanya’da dünyaya gelmiştir.

Aslen Rizeli olan genç futbolcu, orta saha ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapmaktadır.

Almanya’da yetişen Uzun, küçük yaşlardan itibaren top tekniği, oyun görüşü ve gol sezgisiyle dikkat çekmiştir.

Can Uzun’un Kariyeri

1. FC Nürnberg Dönemi

Can Uzun, profesyonel kariyerine Almanya 4. ligi olan Regionalliga Bayern ekibi 1. FC Nürnberg II ile başladı.

Burada yalnızca dört maçta forma giydikten sonra 2023 yılı Nisan ayında Nürnberg A takımına yükseldi.

Kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri hâline gelen Uzun, 2023–2024 sezonunda 2. Bundesliga’da 9 maçta 4 gol attı.

Genç yıldız, DFB-Pokal’ın ilk turunda FC Oberneuland karşısında hat-trick yaparak dikkatleri üzerine çekti. Bu performansı, Avrupa’daki birçok kulübün radarına girmesini sağladı.

Eintracht Frankfurt Transferi

2024 yazında Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, genç yeteneği renklerine bağladı.

Uzun’un Frankfurt ile uzun süreli bir sözleşmeye imza attığı ve kulübün onu “geleceğin yıldızlarından biri” olarak gördüğü açıklandı.

Teknik direktör ekibi, Uzun’un top hâkimiyeti ve ceza sahası dışından attığı şutlarla hücum hattına derinlik kazandıracağını belirtti.

Millî Takım Kariyeri

Almanya’da doğan Can Yılmaz Uzun, Türk kökenli bir ailenin çocuğudur.

Genç yaşta Almanya altyapılarında dikkat çekmesine rağmen milli tercihini Türkiye’den yana yaptı.

Türkiye U17 ve U18 millî takımlarında forma giydi.

Can Uzun’un Oyun Tarzı ve Özellikleri

Can Yılmaz Uzun, klasik bir “10 numara” profiline sahip olmasının yanı sıra hücum hattında çok yönlü oynayabilmektedir.

Oyunu yönlendirme ve pas bağlantılarında başarılıdır.

Uzaktan şutlarda etkili bir bitiricidir.

Genç yaşına rağmen oyun olgunluğu yüksektir.

Duran toplarda sorumluluk alır, gol sezgisi güçlüdür.

Futbol otoriteleri, Uzun’un oyun stili bakımından Hakan Çalhanoğlu ve Kai Havertz karışımı bir profile sahip olduğunu belirtmektedir.

Henüz 19 yaşında olmasına rağmen Avrupa futbolunda dikkatleri üzerine çeken Can Yılmaz Uzun, geleceğin en umut verici Türk futbolcularından biri olarak gösteriliyor.

Hem Almanya’da yetişmiş disiplinli futbol anlayışı hem de Türkiye’ye olan aidiyetiyle, millî takımın yeni jenerasyonunda kilit bir rol oynaması bekleniyor.

Bonservisi Ne Kadar

Alman ekibi, milli yıldız için 80 milyon Euro talep ediyor. Haberde, bu miktarın devasa olduğunu ancak sportif direktör Markus Krösche'nin böyle bir karar aldığı aktarıldı.

Böyle bir transferin olması durumunda, en yüksek bonservis bedeliyle bir takıma giden Türk futbolcu Can Uzun olacak.