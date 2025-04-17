Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ömür Umut Doğan ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli Tayyip Altınok’un katılımıyla gerçekleşen ziyarette, Yozgat Çamlık Hotel Genel Müdürü Mustafa Babayiğit ile bir araya gelindi.

Ziyarette, Turizm Haftası’nın anlam ve önemine vurgu yapılırken, ilin turizm potansiyelini geliştirme yönünde yapılabilecek çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, Yozgat’ın sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerlerin, doğru tanıtım ve yatırımlarla iç ve dış turizme kazandırılması gerektiğini belirterek, bu süreçte kentte faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin rolünün büyük olduğuna dikkat çekti.

Çiftçi, Yozgat Çamlık Hotel’in hem fiziki yapısı hem de hizmet kalitesiyle bölge turizmine katkı sunduğunu ifade ederek, otel yönetimine teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yozgat Çamlık Hotel Genel Müdürü Mustafa Babayiğit ise, Yozgat’ın turizm potansiyelini geliştirme yönünde üzerlerine düşen sorumluluğun farkında olduklarını belirterek, bu doğrultuda çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulmasının ardından sona erdi.