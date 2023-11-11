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“Calgon İsrail malı mı? Calgon Türk malı mı? Calgon hangi ülkenin?” Vatandaşlar tarafından bu sorular merak ediliyor. Bu soruların cevaplarını haberimizde sizler için derledik…

Calgon, 1956 yılında Reckitt Benckiser tarafından çamaşır makineleri için geliştirilen etkili bir temizlik ürünüdür. Reckitt Benckiser, Almanya'da 1823 yılında kurulmuş ve kökeni İngiliz olan bir şirkettir. İlk olarak Almanya'da faaliyete geçen şirket, zaman içinde dünya çapında geniş bir yayılım göstererek merkezini İngiltere'ye taşımıştır.

Calgon, temizlik ve etkili performansıyla bilinen bir marka olmanın yanı sıra, Reckitt Benckiser'in güçlü küresel ağı sayesinde 180'den fazla ülkede geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmektedir.