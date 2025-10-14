Büşra Develi, 25 Ağustos 1993 yılında İzmit'te dünyaya geldi.

İlköğretimden sonra ailesiyle birlikte Antalya'ya taşınan genç oyuncu üniversite eğitimine kadar Antalya'da yaşadı.

Develi, oyunculuk üzerine eğitim almak için İstanbul'a taşındı.

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı bölümünde okumaya başladı.

Yoğun teklifler alması sonrasında okulunu dondurmak zorunda kalan güzel oyuncu dizi temposuna devam ediyor.

İlk olarak 2015 yılında yayınlanan başrollerini Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Burak Deniz'in paylaştığı Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde tanındı.

Develi, aynı yıl İlyas Yalçıntaş'ın 'İncir' şarkısının klibinde de oynadı.

2017 Azra Kohen'in kitabından uyarlanan Ay Yapım dizisi 'Fi'de de yer alan Büşra Develi, popülerliğini arttı.

2018 yılında başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı 'Hadi Be Oğlum' filminin kadrosunda da yer alan Büşra Develi başarılı yapımlarda yer almaya devam ediyor.

Sevgilisiyle Gündem Oldu

Şef sevgilisi Ralph Sason’la olan ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Develi yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Özel hayatını basından uzak tutmayı tercih eden ünlü oyuncu, sevgilisiyle olan kareyi beyaz kalp emojisi eşliğinde yayınladı.

Paylaşım kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü ve beğeni yağmuruna tutuldu.