Burcu Biricik Kimdir?

Burcu Biricik, Türk dizi ve sinema dünyasının tanınmış oyuncularındandır. Oyunculuk kariyerine tiyatro sahnesinde adım atan Biricik, kısa sürede ekranların aranan yüzlerinden biri hâline gelmiştir. Güzelliği kadar oyunculuk performansıyla da dikkat çeken Burcu Biricik, özgün projelerde yer alarak adından söz ettirmiştir. Oyunculuk serüvenine, üniversite yıllarında tiyatro ile başlayan Biricik, kendini geliştirerek başarılı yapımlarda başrol oynamıştır.

Burcu Biricik Kaç Yaşında?

1989 doğumlu Burcu Biricik, 2025 yılı itibarıyla 36 yaşında. Boğa burcu olan oyuncu, 1.70 m boyunda ve yaklaşık 53 kg.

Burcu Biricik nereli?

Antalya’nın Elmalı ilçesinde doğan Burcu Biricik, Akdeniz kültürüyle büyümüş bir sanatçıdır. Yörük kökenli olduğu bilinen oyuncu, ailesiyle birlikte çocukluk yıllarını Antalya’da geçirmiştir. Daha sonra İzmir’e taşınarak eğitim hayatına burada devam etmiştir. Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden mezun olan Biricik, oyunculuğa olan ilgisini profesyonelleştirmek adına Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda sahne almaya başlamıştır.

Burcu Biricik evli mi, eşi kim?

Burcu Biricik uzun süredir birlikte olduğu menajeri ve reklamcı Emre Yetkin ile 30 Temmuz 2016 tarihinde dünyaevine girmiştir. Çiftin mutlu evlilikleri medyada sıkça gündeme gelmiş ve sosyal medyada da takdir toplamıştır. Emre Yetkin, oyuncunun kariyerine destek veren isimlerin başında gelmektedir.

Burcu Biricik hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

Burcu Biricik’in oyunculuk kariyeri, televizyon dizileri, sinema filmleri ve dijital projelerle doludur. İşte yer aldığı bazı önemli projeler:

Televizyon Dizileri

Maçolar (2007): İlk ekran deneyimlerinden biri.

Muhteşem Yüzyıl (2011): Tarihi dizide konuk oyuncu.

Düşman Kardeşler (2012): Komedi ve dram türünde rol aldı.

Beni Böyle Sev (2013–2014): Duygusal bir karaktere hayat verdi.

Şeref Meselesi (2014–2015): Geniş kitleler tarafından tanındı.

Hayat Şarkısı (2016–2017): Hülya karakteriyle büyük çıkış yaptı.

Kuzgun (2019): Gizemli ve güçlü bir kadın karakterle dikkat çekti.

Kırmızı Oda (2020): Psikolojik dramın öne çıktığı bir yapımda rol aldı.

Camdaki Kız (2021–2023): Başrol oynadığı bu dizi ile büyük ilgi gördü.

Sinema Filmleri ve Dijital Projeler

Çiçero (2019): Tarihi ve aksiyon türünde bir sinema filmiydi.

Fatma (2021 – Netflix): Dijital platformda yayınlanan dizide güçlü bir performans sergiledi.

İnsanlar İkiye Ayrılır (2020): Bağımsız sinemada da yer aldı.

Beyaz Melek, Her Şey Seninle Güzel gibi yapımlarda da kısa roller aldı.