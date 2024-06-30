Şeyma Subaşı'nın hayatı, lüks yaşam tarzı ve ilişkileri magazin gündemini sıkça meşgul ediyor.

Subaşı, Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile yaptığı evlilikle tanındı, ancak bu birliktelikleri kısa sürede sona erdi ve çift boşanma kararı aldı. Ömer Karahan'ın iddialarına göre, Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi iş insanı Burak Ateş olabilir.

Burak Ateş, iş dünyasında aktif olan tanınmış bir iş insanıdır. Ateş, İngilizce bilen bir üniversite mezunudur ve çeşitli iş alanlarında faaliyet göstermektedir. Magazin gündemine göre, Ateş'in adı Şeyma Subaşı ile anılmaya başlamıştır ancak bu iddialar henüz doğrulanmış değildir.

Şeyma Subaşı'nın önceki evliliği Acun Ilıcalı ile çok konuşulmuş, 2018 yılında boşanmıştı. Daha sonra Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile bir dönem birlikte olan Subaşı, bu ilişkisiyle de gündeme gelmişti. Ancak evlilikleri kısa sürede son bulmuş ve çift ayrılmıştı.

Günaydın yazarı Ömer Karahan'ın iddialarıyla birlikte, Şeyma Subaşı'nın ve Burak Ateş'in adları magazin basınında sıkça yer almaya başladı. Tarafların henüz bu iddialara resmi bir yanıt vermediği belirtiliyor.