Buket Güler, gazeteci, yazar ve televizyon haber sunucusudur. 1983 yılında Ankara'da doğan Güler, 2024 yılı itibarıyla 41 yaşındadır.

Güler, Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yapmıştır. İleri düzeyde İngilizce bilmektedir.

Gazetecilik kariyerine üniversite yıllarında Hürriyet Gazetesi Dergi Grubu'nun Ankara'daki haber merkezinde muhabir olarak adım atan Buket Güler, Tempo dergisi için özel haberler ve röportajlar hazırlamıştır.

2009 yılında TRT Türk kanalına geçiş yaparak televizyon haberciliğine başlamış ve burada 7 yıl boyunca "Dünyamız Detay" ve "TRT Dünya Gündemi" gibi programların sunuculuğunu üstlenmiştir.

2016 yılında Habertürk TV'ye katılan Güler, burada "Gün Ortası" ve "Güne Bakış" haber bültenleriyle izleyici karşısına çıkmıştır. Mayıs 2018'de kanalla yollarını ayırmıştır. Tecrübeli sunucu, haberlerde yer verdiği kişilerin hikayelerini bir gün kitaplaştırarak geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflemektedir.

Buket Güler, 14 Mayıs 2018'de CNN Türk'e katılmış ve bir dönem Ana Haber Bülteni'ni sunmuştur. Kasım 2020'de CNN Türk'ten ayrılan Güler, Olay TV'de görev almıştır. İlk kitabı "Hiç Tanımadım Hiç Unutmadım" 2021 yılında yayımlanmıştır.

2024 yılı itibarıyla Buket Güler, Halk TV'de "Haber Masası" adlı programı sunmaktadır.