Buket Aydın ismi en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Vatandaşlar onun kim olduğunu merak ediyorlar. Peki, Buket Aydın kimdir? Buket Aydın kaç yaşında?

BUKET AYDIN KİMDİR?

Türkiye'nin sevilen haber spikerlerinden Buket Aydın, başarılarla dolu kariyeri ile dikkat çekiyor. 1 Ocak 1985'te Bursa'da doğan Aydın, İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olmasının ardından Atilla İlhan'ın şiirleri üzerine yüksek lisans yapmıştır.

KARİYERİ VE BAŞARILARI

Spikerlik kariyerine radyoda başlayan Buket Aydın, kısa sürede televizyon dünyasına geçiş yaparak Kanaltürk, TRT Türk, NTV ve Kanal D gibi önemli kanallarda haber sunuculuğu ve moderatörlük görevlerinde bulundu. Başarılı performansı ile "En İyi Haber Spikeri" ve "En İyi Giyinen Kadın Haber Sunucusu" gibi birçok ödülün sahibi oldu.

ŞU ANDA NE YAPIYOR?

Buket Aydın, şu anda Kanal D Ana Haber Bülteni'ni sunarken, CNN Türk'te "40" adlı sohbet programının sunuculuğunu da üstleniyor. Ayrıca, Nişantaşı Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak da görev yapan Aydın, 2013 yılından beri iş insanı Erce Baykal ile evlidir.