Uygulama kapsamında havayolu şirketleri iç hat seferi için uçaklara yolcu başı 1,5 litrelik su şişeleri yüklenecek ve bardakla ikram edilecek.

Kapalı su almak isteyen yolcular için ise su satışı devam edecek.

Tıbbi Risklere Dikkat Çekildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde uçaklarda suyun ücretli olarak satılmasına yönelik bir bilgilendirme yapmıştı.

Tıbbi risklere dikkat çeken Bakan Uraloğlu, uzun süren beklemelerde, iç havalandırmanın yetersiz kaldığı durumların yaşanabileceğine dikkat çekerek, "Yolcularımızın susuz kalması; baş ağrısı, konsantrasyon kaybı, hatta tıbbi acil durumlara kadar varabilen riskler oluşturabiliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Uraloğlu, "Bu uygulama ile hem sağlık risklerini azaltmayı hem de uçuş memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuşmuşt