Bu vatan bizlere nasıl mı kaldı

Toprağın altına girenlere sor

Bizim olmak için kaç kurban aldı

Yeşil sarıklılar erenlere sor

Gökten yağmur gibi gülle yağarken

Göğsünü kurşuna gerenlere sor

Toz duman Mehmed’i nara boğarken

Dünyadan cenneti görenlere sor

Tanka topa karşı nasıl duruldu

Cesetten duvarlar örenlere sor

Bu düzen bu dirlik böyle kuruldu

Tarihe mührünü vuranlara sor

Bu millet bu vatan bölünür mü hiç

Vatan kurtulmadan ölünür mü hiç

Bayrağı dikmeden gelinir mi hiç

Ölüm fermanını verenlere sor

Denizler deryalar nasıl aşıldı

Dağları yol edip yaranlara sor

Dumlupınarlarda az mı koşuldu

Cepheden cepheyi vuranlara sor

Âşık İdris namus için öldüler

Kız kızanı kağnılarla geldiler

Vatan kıymetini özden bildiler

Varını yoğunu serenlere sor