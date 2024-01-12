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Yozgat ve Yozgatlılar ilklere imza atmaya devam ediyor. Geçmişten günümüze Yozgat’ta çok şey olmuş. Peki, bu kez neyin ilki Yozgat’ta? Detaylar haberimizde…

Yozgat, Türkiye'nin birçok ilkin sahnesi olmaya devam ediyor. Bu kez Yozgat, Türkiye'de ilk defa kayıt altına alınan bir evlilik sözleşmesiyle tarihe adını yazdırdı. Yozgat'ta gerçekleşen bu önemli olay, evlilik müessesesine yeni bir boyut kazandırdı.

Evlilik sözleşmeleri günümüzde hala önemli bir tartışma konusu. Ancak Yozgat, bu konuda Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiş. 1943 yılında, Yozgat'ta evlenen Neziha hanım, nikah defterinin itiraz muamelesi bölümüne kendi el yazısıyla şu ifadeleri yazdı: "Eğer tartışma esnasında şiddet görüp, evden kovulursam, kocam bana 500 lira tazminat ödeyecektir."

Bu dikkat çekici madde, evlilik sözleşmesinin kayıt altına alınmasının ardından taraflar ve şahitler huzurunda kabul edildi. Bu olay, Türkiye'de evlilik sözleşmelerine ilişkin bir dönemin başlangıcı olarak kabul ediliyor ve Yozgat'ın evlilik hukuku alanındaki öncü rolünü vurguluyor.

Yozgatlılar, bu tarihi olayla bir kez daha Türkiye'nin dikkatini çekiyor. Yozgat, sadece doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleriyle değil, aynı zamanda tarihine kattığı önemli katkılarla da öne çıkıyor.