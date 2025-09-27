Hızla yükselen elektrik faturaları birçok hanenin bütçesini zorluyor.

Kullanılmayan cihazları kapatmak, yalnızca belirli odaları ısıtmak ya da çamaşır kurutma makinesini kullanmamak gibi önlemler alınması yeterli gelmiyor.

Bazı ev aletleri yıl boyunca sürekli çalıştığı için yüksek maliyetlere neden olabiliyor.

Sürekli Çalışmak Zorunda

Buzdolabı yılın 365 günü çalışan nadir cihazlardan biri olduğu için düzenli kontrol edilmediğinde gereğinden fazla enerji tüketebiliyor.

Uzmanlar, cihazın optimum performansla çalışması için sıcaklık ayarının her mevsimde bir kez kontrol edilmesi gerektiğini söylüyor.

Gölgede Durması Gerekiyor

Buzdolabının mutfakta konumlandırıldığı yer de enerji tasarrufunu doğrudan etkiliyor.

Uzmanlar, cihazın doğrudan güneş ışığı almayan, gölgeli bir alanda tutulmasını öneriyor.

Böylece motor fazla zorlanmadan çalışıyor ve elektrik tüketimi azalıyor.

Dolaba Yemek Koyarken Dikkat Edin

Enerji verimliliğini artırmanın bir diğer yolu da yiyecekleri buzdolabına koymadan önce tamamen soğumasını beklemek.

Uzmanlarının açıklamasına göre, sıcak yemekler dolabın iç ısısını yükseltiyor ve cihaz daha fazla enerji harcayarak dengeyi sağlamaya çalışıyor.

Bu da faturaya doğrudan yansıyor.