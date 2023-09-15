Engelli vatandaşlar ve onların bakımından sorumlu kişilere sunulan ÖTV indirimli araç alma hakkı, belirli şartlara tabi.

2023 yılına yönelik yapılan düzenleme ile engelli araç alım limiti artırıldı. Daha önce 450 bin 500 TL olan ÖTV indirim limiti, 1 milyon 4 bin TL'ye yükseltildi. Bu fırsattan yararlanmak isteyen kişiler, 1 milyon 4 bin TL'nin altında satılan sıfır otomobilleri ÖTV ve MTV muafiyeti ile alabilirler.

ENGELLİ ARAÇ ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Engelli araç alım şartları iki ana grupta düzenlenmiştir. İlk grup, engellilik oranı yüzde 40 ve üzeri olan kişileri içerir. Bu kişiler aracı yalnızca kendileri kullanacaksa, 18 yaşını doldurmuş, engelli ehliyetine sahip olmalı ve raporlarında "sürücü belgesi alabilir" ibaresi bulunmalıdır. Ayrıca, araçta herhangi bir düzenleme yapılacaksa raporda "Tertibatlı olmaksızın ÖTV indiriminden faydalanır" veya "Özel tertibatlı araç kullanır" ibaresi yer almalıdır. Raporda ayrıca "Otomatik vitesli araç kullanabilir" veya "Otomatik vitesli araç kullanamaz" ibaresi de olmalıdır.

Engellilik oranı yüzde 90'ı aştığında ise şartlar değişir. Yüzde 90 ve üzeri engelli raporuna sahip olan bir kişinin üzerine alınan aracı aile üyeleri de kullanabildiğinden, yaş sınırlaması bulunmamaktadır. Sadece raporda "ÖTV istisnalı araç kullanabilir" ibaresi yer almalıdır.

ENGELLİ ARAÇ SATMA ŞARTLARI NELERDİR?

Engelli araç satma şartları da önemlidir. Suistimalleri engellemek amacıyla, ÖTV muafiyeti ile alınan bir araç 5 yıl boyunca satılamaz veya devredilemez ve 5 yıl dolmadan ikinci kez ÖTV muafiyetli araç alınamaz.

2023 YILINDA ENGELLİ RAPORU İLE ALINABİLECEK ARAÇLAR

Türkiye'deki pek çok modeli kapsamaktadır. Otomobil markalarının Eylül 2023 fiyat listelerine göre, 1 milyon civarında satılan bir araç, ÖTV muafiyeti ile ortalama 400-600 bin TL gibi bir fiyatla satın alınabilir.

İşte ÖTV muafiyetli otomobil sıfır otomobil fiyat listesi:

Clio

Clio 2023 Model Touch - 1.0 TCe Benzinli: 422.000 TL

Clio 2023 Model Touch - 1.0 TCe Benzinli - LPG: 425.900 TL

Clio 2023 Model Touch - 1.0 TCe Benzinli - Otomatik Vites: 430.900 TL

Clio 2023 Model Icon - 1.0 TCe Benzinli - Otomatik Vites: 449.900 TL

Fiat

Fiat Egea Cross - Street 1.4 Fire: 443.700 TL

Fiat Egea Cross - Street 1.3 M.Jet: 524.800 TL

Fiat Egea Cross - Urban 1.4 Fire: 465.900 TL

Fiat Egea Cross - Urban 1.3 M.Jet: 547.000 TL

Fiat Egea Cross - Lounge 1.4 Fire: 493.700 TL

Fiat Egea SD - Easy 1.4 Fire: 403.200 TL

Fiat Egea SD - Easy 1.3 M.Jet: 494.800 TL

Fiat Egea SD - Easy 1.6 M.Jet DCT: 555.400 TL

Fiat Egea SD - Urban 1.4 Fire: 430.900 TL

Fiat Egea SD - Urban 1.3 M.Jet: 522.600 TL

Peugeot

Peugeot Yeni 208 Active Prime 1.2 Puretech:: 429.173 TL

Peugeot Yeni 208 Allure Selection 1.2 Puretech: 465.952 TL

Peugeot Yeni 208 GT 1.2 Puretech: 518.607 TL

(Haber Merkezi)