Televizyon kanalları 6 Eylül Cumartesi günü izleyicilerine birbirinden farklı yapımlarla dolu bir akşam sunuyor. Komedi, dram, yarışma ve macera türündeki programlar ekran başındakilere keyifli dakikalar yaşatacak. İşte öne çıkan yayınlar:

Now Tv’de Akşam Sefası

NOW TV ekranlarında akşam saatlerinde “Eski Köye Yeni Adet” filmi yer alıyor. 1990’lı yılların sonunda geçen hikâyede, köye gelen sağlık ekibinin kadınlara uyguladığı doğum kontrol yöntemi köyde yanlış anlaşılır. Erkeklerin bu yöntemi bir mikrofon zannetmesiyle birlikte köy hayatı altüst olur ve kahkaha dolu olaylar yaşanır.

Show Tv’de Güldür Güldür Kırıp Geçiriyor

SHOW TV izleyicileri için sevilen komedi programı “Güldür Güldür Show” tekrar bölümüyle ekranlara geliyor. Günlük hayatın içinden skeçleri ve renkli kadrosuyla izleyicilere bolca kahkaha vaat ediyor.

Kanal d’de Derinlerdeki Dehşet Filmi Yayında

KANAL D ekranlarında ise aksiyon ve gerilimin bir arada yaşandığı “Derinlerdeki Dehşet” filmi yayınlanıyor. Derin deniz araştırması sırasında soyunun tükendiği düşünülen dev bir yaratığın saldırısına uğrayan ekibin, hayatta kalma mücadelesi konu ediliyor.

TV8’de MasterChef Reyting Rekorları Kırıyor

TV8 ekranlarında her zamanki gibi heyecan dorukta. “MasterChef Türkiye” yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yarışmacılar, şeflerin zorlu görevlerini yerine getirmek için kıyasıya mücadele ediyor.

ATV’de Can Borcu Hikayenin Yeni Bölümü

ATV diziseverleri “Can Borcu”nun 23. bölümüyle buluşturuyor. Hikâyenin yeni bölümünde karakterlerin hayatları iç içe geçen olaylarla daha da karmaşık bir hal alıyor.

Star tv Özür Dilerim İzleyiciyle Buluşuyor

STAR TV ekranlarında ise yerli yapım film “Özür Dilerim” izleyiciyle buluşuyor. Duygusal hikâyesiyle dikkat çeken film, aile bağlarını ve pişmanlıklarla dolu bir yaşamın etkilerini gözler önüne seriyor.

TRT1’de Gönül Dağı Seyirciyi Ekrana Kitliyor

TRT 1 izleyicilerine uzun soluklu dizisi “Gönül Dağı” ile ekran başına çağırıyor. Anadolu’nun samimi insan hikâyelerini konu edinen dizi, üç kuzenin hayallerinin peşinde verdikleri mücadeleyi anlatırken, izleyenlere memleket atmosferini de hissettiriyor. Cumartesi akşamı ekran başına geçenler; kahkahadan heyecana, duygudan maceraya uzanan geniş bir yelpazede yapımları izleme şansı buluyor.